インフキュリオン、新設の「請求書カード払い協会」に参画
〜BtoBキャッシュレス決済の健全な普及と安全・安心な環境構築に貢献〜
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、2025年12月26日に設立された「請求書カード払い協会（英略称：BIPSA、以下、本協会）」に参画したことをお知らせいたします。インフキュリオンは、本協会が目指す事業性取引（BtoB取引）における安全・安心なキャッシュレス決済環境の構築と発展に、決済プラットフォーム技術と専門性の高い知見をもって貢献してまいります。
◆「請求書カード払い協会」設立の目的と背景
請求書カード払い（BIPS：Business Invoice Payment Service）は、BtoB取引におけるキャッシュレス決済利用の普及において重要な役割を担っています。
本協会は、請求書カード払いの提供に関係する事業者が、自治の精神に基づき遵守すべき事項を自ら定め、自らを律することで、安全・安心な取引を実現することを目的として設立されました。
◆参画の背景と今後の展望
インフキュリオンは、「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」として、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
また、自社の請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」にてBIPSを提供しており、これまで20社以上のパートナー企業を通じてBIPSの普及に努めてまいりました。さらに、自社オリジナルの国際カードをAPI連携により簡単かつ低コストで発行できる次世代カード発行プラットフォーム「Xard」を通じて、法人カードやビジネスカードの普及にも貢献しております。
インフキュリオンは、本協会における「BIPS事業者会員」として参画し、長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムの知見を活かし、ガイドライン委員会や不正対策委員会などの活動に積極的に協力することで、信頼性の高いBIPS市場の発展に貢献してまいります。
また、本協会の設立時役員として当社執行役員CSO Winvoice部長 森田航平が就任いたしました。組織運営面からも協会に関与し、業界全体の健全化に尽力してまいります。
【参考】
■「請求書カード払い協会」概要
設立：2025年12月26日
活動内容：以下の委員会を設置し、テーマに沿った議論を会員間で実施。
• 運営委員会：請求書カード払い協会の運営⽅針の検討、外部機関との対話
• ガイドライン委員会：ガイドライン及び細則の作成・改訂
• 標準化委員会：請求書カード払いの提供において必要な技術的事項に関する標準化の検討
• 不正対策委員会：請求書カード払いの不正、不当な利⽤に関する会員間での情報交換
• 審査委員会：ガイドライン違反をおこしたBIPS事業者の処分に対する検討
事務局：一般社団法人キャッシュレス推進協議会
■「株式会社インフキュリオン 執行役員CSO Winvoice部長 森田航平」略歴
新卒で大手SIerに入社し、主にメガバンク向けFintech領域専任チームとして、プロジェクトの企画・提案をリード。2017年よりインフキュリオンに参画し、コンサルタントとしてPayment／Fintech領域における事業戦略立案や新規サービス企画を担当。2024年5月よりCo-CSO(BtoB担当)、ビジネスデザイン室長を経て、同年6月にインフキュリオン執行役員に就任。インフキュリオン コンサルティング取締役を兼任。2014年横浜国立大学卒業。
■インフキュリオンについて
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
■株式会社インフキュリオン
設立：2006年5月1日
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室
Mail：pr@infcurion.com
