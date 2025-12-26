ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¡Ö½Õ¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡ª

① ¡¡Å¸¼¨¾ìÍè¾ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ë¡§ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ°Ê³°¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì

¡¡¡¡ Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É(¢¨1) 5,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È

②¡¡Å¸¼¨¾ìÍè¾ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ë¡§ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì

¡¡¡¡ÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡Å¸¼¨¾ì¤´¤È¤Ë¼Â»Ü(¢¨2)

③¡¡Ê¬¾ùÃÏÍè¾ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ë¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É(¢¨1) 5,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡¡¡¡¢¨1¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼çºÅ¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚAmazon¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Û

¡¡¡¡¢¨2 ·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¸¼¨¾ì¤´¤È¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

 

¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¡Ö½Õ¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤È²È¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡£


½Õ¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é

 

 

 

 

½Õ¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ú2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û

 

¡Ú½»ÂðÅ¸¼¨¾ìÍè¾ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û


 

① ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ°Ê³°¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì

ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¡×¤Ë¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤­¡¢¼¡²ó¤Î¾¦ÃÌÍ½Ìó¡¦¼Â»Ü¤Ç¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É5,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È

 

¡¡¢£¾¦ÃÌÍ½Ìó¤Î³Æ¼ïÁêÃÌÆâÍÆ

¡¡¡¦AI¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ

¡¡¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë

¡¡¡¦ÅÚÃÏ¤ÎÉßÃÏÄ´ºº

¡¡¡¦Êª·ï¸«³Ø

¡¡¡¦·úÊª¸«³Ø

 

② ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì

Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤êÍ½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

¢¨·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¸¼¨¾ì¤´¤È¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

③¡ÚÊ¬¾ùÃÏÍè¾ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û


 

2026Ç¯1·î5Æü～3·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖÊ¬¾ùÃÏ¡×¤Ë¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤­¡¢¼¡²ó¤Î¤´¾¦ÃÌÍ½Ìó¡¦¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É5,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

 

 

 