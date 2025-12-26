呉阪急ホテル（広島県呉市中央1丁目1番1号 総支配人：大森 隆利）では、2026年3月28日（土）にトークショーイベント「吉田 類（よしだ るい）さんのお話と酒を愉しむ宴（うたげ）2026」を開催します。多くのお客様から好評をいただいた本年3月の第1回目に引き続き、全国各地で酒場や旅をテーマに講演し、多数の著書を出版されており、BS-TBS「吉田 類の酒場放浪記」やNHK BS「にっぽん百低山」でおなじみの吉田 類氏をお迎えし、“酒場の愉しみ”をトークテーマに全国のお酒や料理、番組のエピソード秘話などを交えたトークショーをお届けします。吉田氏の乾杯の音頭で始まるトークショーでは、まるで酒場で一緒に飲んでいるような臨場感の中、お酒に合うおつまみとドリンクをお楽しみいただけます。また、吉田氏のサイン入り書籍や色紙、ホテル食事券が当たるお楽しみ抽選会も実施。チケットは、1月6日（火）よりホテル2階バンケットサロン、公式サイトにて販売を開始します。吉田氏と一緒にお酒を飲みながら、全国の酒場のエピソードやお酒について楽しいひとときをお過ごしいただけます。





＜概要＞

・タイトル 「吉田 類さんのお話と酒を愉しむ宴2026」

・開催日時

2026年3月28日（土）15：30～17：45

受付 14：30～／トークショー 15：30～／お食事 16：45～

・会場 4階 大宴会場「皇城」

・料金

お一人様 13,500円（お食事・フリードリンク・ショー・消費税・サービス料込み）

お料理 魚の酒蒸し、牡蠣フライ、鶏皮味噌煮、酒粕カレー など全11品

ドリンク ビール、焼酎、ワイン、ハイボール、ソフトドリンク など全12品

・購入方法 2階バンケットサロン・公式サイトにて、1月6日（火）10：30より販売

・お問い合わせ

呉阪急ホテル 販売予約 イベント係

TEL：0823-20-1113（直通／受付時間10：00～18：00）

詳しくは https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/events/20260328





【吉田類氏プロフィール】

高知県生まれ。

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記」、NHK BS「にっぽん百低山」、NHKラジオ第1「ラジオ深夜便」などに出演するほか、各地で酒場や旅をテーマに講演。俳人の顔も持つ。近年は画家の活動も再開し、2018年、2019年、2022年に銀座三越にて個展を開催。

著書に『酒場詩人の美学』（中央公論新社）、『酒は人の上に人を造らず』『酒場詩人の流儀』（共に中公新書）、『酒場歳時記』（NHK出版）、『酒場詩人・吉田類の旅と酒場俳句』（KADOKAWA）ほか。

高知県観光特使、高知県仁淀川町観光特使、「ふくしまの酒マイスター」、加東市産山田錦PR大使を務める。





■呉阪急ホテルについて

瀬戸内の豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、重厚な歴史とともに発展してきた街、呉。その玄関口にある品格ある佇まいのホテル。呉の迎賓館として、上質をテーマに、心地よい空間、心に残る味、そして感動を生むサービスをご提供します。





※画像は全てイメージです。









呉阪急ホテル https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/29ebf582ef08d4bb812c3d0760c7d67e14a217de.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1