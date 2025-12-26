株式会社ヌーカ(所在地：神奈川県藤沢市 代表：小堺 弓木奈)は、国内最大級のクラウドファンディングサービス『CAMPFIRE』が開催する『クラウドファンディングアワード2025 by CAMPFIRE』(以下、クラウドファンディングアワード)において、【上半期ベストプロジェクト・プロダクト・テック部門・暮らし良品賞】を受賞しましたので、お知らせいたします。

発表サイト： https://camp-fire.jp/awards





受賞プロジェクト









■プロジェクト概要

タイトル： キャンプ・車中泊・来客布団・自宅防寒に使えて、1分でしまえる北欧デザインの寝袋

受賞部門： 上半期ベストプロジェクト・プロダクト・テック部門・暮らし良品賞

URL ： https://camp-fire.jp/projects/843249/view

期間 ： 2025年4月16日～5月18日

支援総額： 18,702,008円

支援件数： 822件









■プロジェクト詳細

当プロジェクトは、多用途で心地よい寝袋とマットを開発・販売する取り組みとして実施されました。寝心地と収納のしやすさ、北欧デザインに徹底的にこだわり、キャンプや車中泊、来客用、自宅の防寒など様々なシーンで活躍できる製品を目指しました。首元を包む着脱式フリースや、簡単にしまえる特許構造、温度調整機能、肌ざわりの良い生地など、睡眠の質や使い勝手を追求。リターンには寝袋単体や高性能マットとのセットを用意し、支援者が実際に“ヒュッゲ”な体験を味わえるよう設計しました。今後も「大切な人との心がつながる体験」を届ける商品開発と普段使いできるアウトドアギアの提案を続けていきます。









■「クラウドファンディングアワード」について

「クラウドファンディングアワード」は、2017年にスタートした年間を通じた表彰企画で、今年で9回目を迎えます。『CAMPFIRE』から生まれた数多くのプロジェクトの中から、多様な挑戦や活用事例を称え、クラウドファンディングが持つ可能性を社会に広く伝えることを目的としています。









■代表者からのコメント

このたびは、『クラウドファンディングアワード by CAMPFIRE』において、栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思っております。

本プロジェクトは、「寝袋はアウトドア専用のもの」という固定観念を見直し、日々の暮らしの中で自然に使える存在にしたいという想いからスタートしました。

支援者の皆さまの声と共感が、この受賞につながったと感じています。

今後も、暮らしに寄り添う製品づくりを通じて、新しい価値を提案し続けてまいります。





株式会社ヌーカ

代表取締役社長 小堺 弓木奈









■今後の展望

株式会社ヌーカでは、クラウドファンディングを通じて得られた支援者の声を製品開発・改善に活かしながら、より多くの方に本当に使いやすい製品を届けることを目指してまいります。









■株式会社ヌーカについて

会社名 ： 株式会社ヌーカ

代表者 ： 小堺 弓木奈

所在地 ： 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目3番2号

事業概要： キャンプ用品の製造・販売

URL ： https://nuuca.jp/

設立日 ： 2022年6月17日