ファクタリング事業を行う株式会社JBL(所在地：東京都豊島区、代表取締役：寺西 真悟)は、売掛金を即日オンラインで資金化できる即日オンライン完結型ファクタリングサービス『売掛金PAY』を2025年12月25日(木)にリニューアルいたしました。





【売掛金PAY】リニューアル





リニューアル日： 2025年12月25日(木)

URL ： https://xn--jbl-g73b1ca4zuioek8nlkyjoe.jp/









■リニューアルポイント

＊AI「10秒」無料査定機能を新搭載

売掛金額・入金サイト・取引先区分など、5つの項目を選択するだけで概算の調達金額および手数料を即時に算出する機能を追加しました。

事前の資金計画を迅速に立てられる環境を整備し、利用者の判断負担を大幅に軽減しています。





AIオンライン10秒査定





＊ファクタリング他社からの乗り換え査定を開始

既存のファクタリングサービスにおける手数料・対応速度・契約条件などに課題を抱える事業者向けに、乗り換え査定を提供します。

株式会社JBL独自の審査基準により、他社より1％でも安く・早く買い取りできるプランを提示します。





他社乗り換え査定フォーム





＊オンライン完結型サービスとしての操作性を大幅に向上

申込から審査、契約、振込までの一連のプロセスを見直し、画面構成・導線・入力ステップを最適化しました。

必要書類のアップロードや電子契約がより直感的に行える設計とし、利用者がストレスなくオンラインで手続きを完結できる環境を実現しています。





＊即日対応体制を強化し、最短90分での振込を実現

審査フローおよび内部オペレーションを見直し、申込から振込までの処理速度を大幅に短縮しました。

急な資金需要にも対応できる体制を整え、事業者の資金繰りをより強力にサポートします。









■サイト概要

サイト名： 売掛金PAY(ファクタリング)

URL ： https://xn--jbl-g73b1ca4zuioek8nlkyjoe.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社JBL

代表者 ： 代表取締役 寺西 真悟

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目33番6号 佐藤ビルディング7階

TEL ： 03-6914-3893

MAIL ： info@jbl.tokyo

事業内容： ファクタリング事業・各種コンサルティング業務

URL ： https://jbl.tokyo/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社JBL

TEL ： 0120-777-509(受付：平日9時～18時)

MAIL： info@jbl.tokyo