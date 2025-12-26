年末年始の特別なひとときに

株式会社ピー・エス・コープ（神奈川県横浜市都筑区、代表取締役社長：上柿茜）が運営するフルーツタルト専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル」では、年末年始の団らんや新年のご挨拶に向けて、店頭で楽しめる年末年始限定ケーキと、全国へお届け可能なオンラインショップ限定ギフト商品を期間限定で販売いたします。

新年を華やかに彩る、年末年始限定ケーキ

年末年始限定のタルトは、華やかに香る「白いちご」と、大粒でジューシーな「あまおう」を飾った、おめでたい紅白のいちごのタルト。お祝いの席にふさわしい華やかさと、素材の味わいを生かした上質なバランスを大切に仕上げました。

商品名：白いちごとあまおうのショートケーキタルト価格：1ピース 1,580円（税込）販売期間：2025年12月27日（土）～2026年1月14日（水）販売店舗：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店甘くやさしい香りの白いちごと大粒のあまおうを贅沢に飾ったタルト。カスタードタルトにふわふわのスポンジを重ね、あまおうをホイップクリームで包みました。

成人の日のお祝いにもおすすめ。ホールケーキも。

遠方の方にも贈れる、オンラインショップの年末年始ギフト

オンラインショップでは、年末年始のご挨拶や手土産に適したギフト商品を展開します。常温・冷凍対応の商品や詰め合わせなど、シーンに合わせて選びやすいラインアップで、年末年始の贈り物需要にお応えします。

【2026年お年賀限定】2026年、干支の午をあしらった限定クッキー缶

「Bonne annne（ボナネ）」は、フランス語で「良い一年を」というお祝いの言葉。その名の通り、2026年の干支である「午（うま）」をモチーフにしたサブレを中心に、開けた瞬間に笑顔がこぼれるような中身を詰め合わせました。

商品名：ラ・メゾン プティフール・ボナネ価格：2,300円（税込）内容量：デリスノワゼット×6枚／紅白のメレンゲ×13g／午のサブレ×6枚／ガレットナンテ×9枚／金平糖16g賞味期限：2026年1月22日※数量限定、無くなり次第終了です。

お日持ちのするギフト商品も

香ばしいタルト生地に、クリームととろけるソースをとじ込めて。ラ・メゾンのタルトを贈り物に。商品名：タルティ・メルティ価格：4枚入 1,080円（税込）／8枚入 2,160円（税込）／12枚入 3,240円（税込）／16枚入 4,320円（税込）

※年末年始の発送について12月27日(土) 以降のご注文は、1月5日(月) より順次の出荷対応とさせていただきます。この期間のご注文配送日の日時指定につきましては、2026年1月7日(水)以降のご指定をお願い致します。それ以前の到着日時を指定されましても、対応致しかねる場合がございます。※一部地域へのお届けは1月8日（木）以降になる場合がございます。また、12月27日が年内最終出荷日のため、12月31日（水）～1月6日（火）のお届け指定には対応できかねます。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとは「太陽の陽射しがいっぱいのあたたかな食卓を持つ家」というコンセプトのカフェ＆パティスリー。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿や焼き菓子など、様々なメニューを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお届けします。