株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』が提供する、旅行・サービス業に特化したAIエージェントチャット「NEWT Chat（ニュートチャット）」は、新たにLINE公式アカウントとの連携機能を提供開始しました。本機能により、LINEから送信されたゲストのメッセージに対し、NEWTのAIエージェントが24時間365日、自動で応答できるようになります。施設側は、既存のLINE公式アカウントを活用しながら、問い合わせ対応の自動化と業務効率化を実現できます。◆NEWT Chatはこちら：https://newt.net/ja/aichat

◾️LINE連携機能追加の背景

宿泊施設や観光事業者において、LINE公式アカウントは、「予約前の相談」「滞在中の問い合わせ」「チェックアウト後のフォロー」など、ゲストとの主要なコミュニケーションチャネルとして広く利用されています。一方で、LINE対応は属人化しやすく、対応時間が限られる、繁忙期に返信が追いつかない、多言語対応が難しいといった課題も多く存在していました。NEWT Chatは、こうしたLINE運用の現場課題に対し、AIを“もう一人のスタッフ”として組み込むことで、接客品質を維持しながら業務負担を軽減することを目指しています。

◾️LINE連携で実現できること

①LINE上の問い合わせにAIが自動返信ゲストは、施設のLINE公式アカウントを友だち追加し、メッセージを送るだけ。予約前の質問や滞在中の問い合わせにも、AIが即時対応します。②24時間・多言語での自動対応深夜帯や繁忙期、多言語での問い合わせにも対応し、現場スタッフの負担を大幅に軽減します。③ダッシュボードでLINEのやり取りも一元管理管理画面の「チャット履歴」から、WebチャットとLINEの会話をまとめて確認可能。

◾️導入方法

LINE公式アカウントを用意NEWT Chatのダッシュボード上でLINE連携を設定すぐにLINE経由のAI自動応答が利用可能特別な開発や追加作業は不要で、既存の運用にスムーズに組み込むことができます。

◾️対象プラン

LINE連携機能は、LINE連携に対応したプラン（Casualプラン以上）をご契約のお客様が利用可能です。プラン一覧はこちら：https://newt.net/ja/aichat#pricing

◾️サービス概要

サービス名：NEWT Chat（ニュートチャット）提供開始：2025年12月対応言語：40言語以上（日本語／英語／中国語 ほか）主な機能：自動応答、FAQ管理、問い合わせ履歴の可視化、利用統計レポート、LINE連携機能など導入方法：専用管理画面で設定後、Webサイトへスクリプトを埋め込むだけで利用可能URL：https://newt.net/aichat◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』web版 海外ツアー https://newt.net/ 宿・ホテル https://newt.net/hotelアプリ https://newt.net/app ◆公式LINEhttps://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。名称 ：株式会社令和トラベル所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉創業日 ：2021年4月5日事業内容：旅行代理店業 登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店会社HP：https://newt.net/company『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand 公式SNS・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF ・X：https://x.com/newt_travel・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel