³ô¼°²ñ¼ÒS.E.Q.UENCE(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅÄ °ì»Ê)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ô¥«¡¦²Æì¡×(½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¾¾»³1-5-1 ¥Ê¥à¥é¥×¥é¥¶¥Ó¥ë3F)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡þNEW YEAR¡ÇS EVE EVE PARTY¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ COHEY, DJ Lu-QÆüÄø¡§2025Ç¯ 12·î30Æü ²ÐÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 21:00¡þCOUNTDOWN PARTY 2025-2026¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ COHEY, DJ Lu-QÆüÄø¡§2025Ç¯ 12·î31Æü ¿åÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 20:00¡þNEW YEAR PARTY 2026¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ Lu-QÆüÄø¡§2026Ç¯ 1·î1Æü ÌÚÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 21:00¡þDRIP¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ Lu-QÆüÄø¡§2026Ç¯ 1·î2Æü ¶âÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 21:00¡þTHE WAVE¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ Lu-QÆüÄø¡§2026Ç¯ 1·î3Æü ÅÚÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 21:00¡þSUNDAY EPICA¡þDJ¡Çs¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ 2FLii, DJ Lu-QÆüÄø¡§2026Ç¯ 1·î4Æü ÆüÍËÆü»þ´Ö¡§OPEN 21:00
¡ÚÅ¹ÊÞ¼ÂÀÓ¡Û
¢þÆüËÜ¿Í¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡ØBAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME¡Ù¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»²ò»¶¤·¤¿¸µ¡ØBAD HOP¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¶È³¦¤Ç¤ÏÄ¶°ÛÎã¤Î²ò»¶¸å¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢¡ØVacance¡Ù¤ò2024Ç¯8·î11Æü(Æü)¤ËÀ©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØVacance¡Ù¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤â³«ºÅ¤·¡¢1¥Ç¥¤¡¢2¥Ñー¥Æ¥£ー¤òYZERR¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ØBAD HOP¡Ù¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤È¶¦¤Ë¶¦Æ±³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/08/japan-no1-hip-hop-night-club-epicabad-hop811vacancet-pablowyzerrbenjazzyyellow-patog-kid.php¢þ2023Ç¯7·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTHE WAVE¡Ù¤Ï¡¢1,000¿Í°Ê¾å¤Î½¸µÒ¤ò¥¢¥Ù¥ìー¥¸¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦No.1¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¡ØDJ DANBO¡Ù»á¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡£https://newscast.jp/smart/news/9956250¢þ¸µ¡ØKANDYTOWN¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ØKEIJU¡Ù¤Î2024Ç¯7·î21Æü(Æü)¡ØÅìÌ¾ºå¿ÀZepp¥Ä¥¢ー¡ÙÍ£°ì¤Î¥¯¥é¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¡£2025Ç¯9·î14Æü(Æü) ¡Ø N.I.T.O. TOUR ¡Ù³«ºÅ¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/721-no1-hip-hop-9hip-hopkeiju1.php¢þ2025Ç¯9·î21Æü(Æü) ¡ØYENTOWN¡ÙAwich¡¢Monyhorse¡¢PETZ¡¢JNKMN¡¢kZm¡¢U-Lee¡¢Marzy¤ò·Þ¤¨¡¢Club Shows supported by HABUSH¤ò³«ºÅ¡£https://newscast.jp/smart/news/4282577¢þ2022Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¥¨¥Ô¥«¤Î7～10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î4Ç¯Ï¢Â³¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¡ØOZworld¡Ù¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ºî¡£https://newscast.jp/news/4595428https://newscast.jp/news/3511396¢þ2025Ç¯¡¢¥¯¥é¥Ö¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢\ellow Bucks¤äDJ RYOW¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ýー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î²»¶Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¡Ø¼ò°æ Æ»À¸¡Ù»á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/02/djellow-bucks-japan-no1-hip-hop-club-epica.php¢þ 2024Ç¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÈÎÇäËÜ¿ôÀ¾ÆüËÜ£±°Ì¤òµÏ¿¡£¢þ2024Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)¤Ë¥¨¥Ô¥«¡¦²Æì¤Ë¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØRED ZONE¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì1,200¿Í¤Î½¸µÒ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ØRED ZONE¡Ù¤È¤Ï¡¢½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¡ØHARLEM¡Ù¤Î²«¶â´ü¤Ë¤Æ¡ØDJ KOYA & DJ KANGO¡Ù¤Î2¿Í¤Ç2001Ç¯¤ÎËè½µ²ÐÍËÆü¤ÎÂÓ¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏMark Ronson¡¢DJ AM¡¢StretchArmstrong¡¢DJ Vice¡¢DJ Five¡¢Eric Dlux¤Ê¤É¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢2019Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉZeebra¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿ÅÁÀâ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¡£2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)vol.7¤Ë¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎZeebra¡¢DJ KOYA¡¢DJ KANGO¡¢3¿Í¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/07/202589club-epicared-zone-2-vol7dj-koya-dj-kango-dj-dirtykrates-aka-zeebra.php¢þ 2024Ç¯7·î13Æü(ÅÚ)¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØRolling Loud Thailand¡Ù¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/713-no1-hip-hop-the-wave-rolling-loud-thailand.php¢þ 2022Ç¯9·î18Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ø\ellow Bucks¡Ù¤Î¡ØRide 4 Life¡Ù¥ê¥êー¥¹¥Ä¥¢ー¤Ë¤Æ¥¨¥Ô¥«»Ë¾åºÇ¹â¤Î1,800¿Í°Ê¾å¤ÎÆ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¹¹¤Ë2024Ç¯12·î29Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡ØJungle 2¡Ù¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò³«ºÅ¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/01/japan-no1-hip-hop-club-2025sns1jungle-2club-tour-2024-final.php¢þ2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025～2026Ç¯¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡ØAK-69¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖAK-69 ENLIGHTENMENT Ⅱ - Road to 30th year -¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²ñ¾ì¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)³«ºÅÍ½Äê¡£https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/10/112japan-no1-hip-hop-night-club-epica2ak-693133ak-69-live-tour-2024--enlightenment-.php¢þ2022Ç¯2·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ØDJ DANBO¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¤Î¡ØDRIP¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¡¢2025Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£DJ AMMO (from, New York)¡¢DJ RYOW¡¢ DJ KEKKE¡¢DJ MARTIN¡¢DJ CHARI¡¢DJ TATSUKI¡¢MARZY¡¢FUJI TRILL¡¢SAMI-T (from, Mighty Crown)¡¢DJ J STAR (from,New York)¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤DJ¿Ø¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·³«ºÅ¡£https://newscast.jp/smart/news/7890668¢þ2021Ç¯10·î23Æü(ÅÚ) KOHH¤È¤·¤Æ°úÂàÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¡¢"YELLOW TAPE 5 TOUR"¤ò³«ºÅ¡£¢þÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ØKOHH¡Ù¤È¤·¤Æ°úÂà¸å¡¢2Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢"¥Áー¥àÍ§Ã£"¤Î³Ú¶Ê¤Ç2024Ç¯×ÂÀ±¤ÎÍÍ¤Ë¸½¤ì¤¿¡ØÀéÍÕÍº´î¡Ù¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¹¹¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¹â¶¶ÎÉ¡¢À¤³¦Åª¥Óー¥È¥áー¥«ーKoshy¡¢YOUNG COCO¡¢MaRI¡¢SOCKS¡¢¤ò·Þ¤¨2024Ç¯7·î14Æü(Æü) 9¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ´ë²èÀ©ºî¡£https://newscast.jp/news/2661617https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/714-no1-hip-hop-9hip-hopyoung-coco.php¢þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈKOHH¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢³Ú¶Ê"¥Áー¥àÍ§Ã£"¡¢(2024Ç¯MTV Video Music Awards Japan¡ÖBest Hip Hop Video¡×¼õ¾ÞºîÉÊ)¡Ø¹â¶¶ ÎÉ¡Ù¤È¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÀìÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¡£(·ÀÌó´ü´Ö2024.12～2025.6)https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/11/2024kohh-japan-no1-hip-hop-club-epicadj202412.php
¢¢CEO / PRODUCER
¹âÅÄ °ì»Ê (takada katsuji)Instagram¡§ https://www.instagram.com/katsuji_takada
¢¢DIRECTOR
DJ TASKInstagram¡§ https://www.instagram.com/djtask_jpn
¢¢GENERAL MANAGER / Å¹Ä¹
¿·°æ ³¤ÅÐ (arai kaito)Instagram¡§ https://www.instagram.com/ara_4no6
¡Úepica OKINAWA¡Û
¢£VIP¤´Í½Ìó¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢£TEL¡§098-917-0729 (20:00～)¢£Ç¯ÃæÌµµÙ¢£ DOOR OPEN 21:00～¢£½»½ê¢£ ¢©900-0032 ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¾¾»³1-5-1 ¥Ê¥à¥é¥×¥é¥¶¥Ó¥ë3F