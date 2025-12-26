新潟県で和菓子・洋菓子の製造販売を行う株式会社いえい(屋号：菜菓亭)は、TVアニメ【推しの子】が展開するご当地コラボ「【推しの子】日本全国project 47都道府県の子」の一環として開発されました。当社の代表銘菓「河川蒸気(かせんじょうき)」の【推しの子】限定パッケージ商品を発売いたします。





【推しの子】×新潟銘菓「河川蒸気」1





■新潟銘菓「河川蒸気」と【推しの子】のコラボ商品が登場

パッケージを飾る主要キャラクター黒川あかねの【47都道府県の子】の特別ビジュアルを新潟の自然素材の味わいで表現したコンセプト商品です。【推しの子】の世界観と、新潟で長年親しまれてきた銘菓「河川蒸気」の味わいを掛け合わせた、数量限定のコラボレーション商品です。

作品を愛する方々が物語により深く入り込むきっかけとして、また、商品を通じて新潟の食材の美味しさを知っていただく機会になれば幸いです。









■コラボ限定・オリジナルカードを必ず1枚封入

本商品には、【推しの子】の世界観を楽しめる全5種類のオリジナルカードをご用意しており、商品1点につき、いずれか1枚を必ず封入しています。カードはランダム封入となっており、絵柄をお選びいただくことはできません。どのデザインが入っているかは、開封してからのお楽しみとなります。

お菓子を味わう時間に、コレクション性と作品体験をプラスする仕掛けとしてお楽しみください。









■「河川蒸気」について

「河川蒸気」は、ふんわりと焼き上げたカステラ生地で、なめらかな自家製クリームを包み込んだ、菜菓亭のロングセラー商品です。蒸気船が進む情景をモチーフに名付けられ、新潟土産として、また日常のおやつとして世代を超えて30年以上親しまれています。

今回のコラボでは、長年変わらない味・製法をそのままに、【推しの子】の世界観を落とし込んだ特別デザインパッケージを採用。

“物語を味で邪魔しない”ことを大切にし、作品世界と日常のおやつ時間が自然につながる商品設計としています。









■菜菓亭のものづくり思想

― キャラクター商品であっても、主役は「お菓子」

菜菓亭は創業以来、「この小さなお菓子がなにかのお役にたちます様に」という想いを軸に、地域に根ざしたお菓子づくりを続けてきました。キャラクターコラボ商品であっても、味を簡略化しない原材料・製法を変えない一過性の商品で終わらせないという姿勢は変わりません。

“作品を好きな気持ち”と“お菓子を味わう体験”の両立を目指し、丁寧に仕上げています。









■商品概要

商品名 ： 【推しの子】河川蒸気(限定パッケージ)(黒川あかね ver.)

内容 ： カステラ生地×自家製クリームの和洋折衷菓子

発売日 ： 2025年12月26日

販売場所 ： 菜菓亭 直営店舗、新潟駅cocolo館内の店舗、

公式オンラインショップ他

商品URL ： https://saikatei.net/products/osinoko_kasen

希望小売価格： 1,000円(税込)

特典 ： オリジナルカード全5種のうち、いずれか1枚を必ず封入(ランダム)









【会社概要】

名称 ： 株式会社いえい

屋号 ： お菓子処 菜菓亭(おかしどころ さいかてい)

事業内容 ： 和菓子・洋菓子の製造販売

本社所在地 ： 〒950-3321 新潟県新潟市北区葛塚3249

工場兼本部所在地： 〒959-2335 新潟県新発田市本田3389番地

URL ： https://saikatei.net/