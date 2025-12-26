道の駅足柄・金太郎のふるさと(運営：株式会社相州・村の駅、所在地：神奈川県南足柄市)は今年1年のご愛顧に感謝し、また新年のご挨拶も込めて2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)まで「行く年くる年 道の駅足柄・金太郎のふるさと年末年始大感謝祭」を開催します。今回のイベントでは、人気商品が集まったお得な福袋や、生産者さんのお野菜の特売、お正月飾りのワークショップやはちみつ絞り体験などを開催します。さらに、やまゆりポークや自然薯をつかった新メニューも登場！数々の体験を通して、南足柄や神奈川県の魅力に触れることができるイベントをもりだくさんにご用意しています。

公式サイト https://www.michinoeki-ashigara.com/





金太郎 行く年くる年大感謝祭





＜注目イベント1＞3種の福袋の販売を実施！

〇一押しの商品が大集合「金太郎の福袋」

中身は店頭でも人気の調味料やお菓子などが約4,000円相当も入っているとてもお得な福袋！

価格：2,000円(税込)

日程：1/1～1/4 各日10点 ※無くなり次第終了





〇天んぐ茶屋さんの福袋

ご好評いただいている、和菓子や洋菓子が約1,600円相当入った、詰め合わせです。最乗寺仁王門のデザインをイメージした限定パッケージでのご用意です。

価格：1,200円(税込)

日程：1/1～1/3 各日10点 ※無くなり次第終了





〇Le・Lourdesさんのパン福袋

店頭でもご好評いただいている人気のパンが約3,500円相当も入った福袋が登場！中身はお楽しみに！

価格：2,500円(税込)

日程：12/27～1/3 各日数量限定 ※無くなり次第終了

アレルギー：小麦・乳成分・アーモンド・くるみ









＜注目イベント2＞農産物の特売！

神奈川県産の箱入りみかん5kgを2,000円(税込)～販売！12月27日より販売し、無くなり次第終了です。









＜注目イベント3＞年越し蕎麦の準備におすすめ

年越しそばにピッタリな山家そばの特別セット

3点セットで1,080円(税込)の大特価を実施

販売期間：2025年12月27日(土)～12月31日(水)









＜注目イベント4＞農産物の詰め放題！

キウイ(神奈川県産)の詰め放題を開催

日程：12月27日(土)・28日(日)

場所：店頭特設会場

価格：600円(税込)／回









＜注目イベント5＞お正月に向けたイベント

オリジナルの門松をつくれるワークショップを開催！お正月に向けた準備にも、また思い出作りにもぴったり♪

日程：12月27日(土)10:00～

場所：多目的室

価格：店頭にてご案内









＜注目イベント6＞福を呼び込む！餅まき

2026年1月1日には駅長の餅まき、お菓子まきも開催！

日程：1月1日(木)14:00～

場所：店頭特設会場





イベントもりだくさん！





＜ここも注目！＞ふるさとゴハン食堂の新メニューが12/30より登場！

ふるさとゴハン食堂に「自然薯」のおいしさを堪能できるメニューが12月30日より登場します。





◆自然薯あしがら定食

自然薯とろろ・自然薯の吸いトロ うに／いくら・お刺身2種・卵・ふろふき大根・味噌汁・ごはん・季節の果物がセットになりました。

自然薯の美味しさをとことん堪能できる定食です。

価格 ：2,288円

アレルギー：卵・小麦・乳成分・やまいも・大豆・いくら・牛肉・ごま・さば・ゼラチン





自然薯あしがら定食





◆とろとろ自然薯ネギラーメン

醤油ラーメンに自然薯のとろろをかけました。トッピングのネギがアクセント。

価格 ：1,408円

アレルギー：小麦・卵・乳成分・やまいも・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・さば





とろとろ自然薯ネギラーメン





◆力もち！自然薯おでん大根そば

自然薯そばの上に、自然薯とろろと揚げ餅、ふろふき大根をトッピング！優しい味わいながらも、食べごたえのある一品。

価格 ：1,408円

アレルギー：小麦・そば・乳成分・やまいも・大豆・さば





力もち！自然薯おでん大根そば





◆自然薯チーズかつ重～やまゆりポーク使用～

サクサクに揚げたやまゆりポークにとろ～りチーズと自然薯が相性抜群のかつ重！

価格 ：2,068円

アレルギー：小麦・乳成分・卵・豚肉・やまいも・大豆・牛肉・ごま・さば・ゼラチン





自然薯チーズかつ重～やまゆりポーク使用～





■施設概要

名称 ： 道の駅足柄・金太郎のふるさと

所在地 ： 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1117番地1

路線名 ： 市道塚原・班目線

面積 ： 5,840m2

施設設備 ： 駐車場75台(大型車8台・普通車65台・身障者妊婦用屋根付2台)、

トイレ24器、授乳室、

地域振興施設(物販施設、飲食施設、交流施設)、

休憩・情報提供施設(情報発信施設)、非常用電源、防災倉庫、

貯水タンク

営業時間 ： 物販／9:00～17:00

(季節により営業時間が変更になる場合がございます)

ふるさとゴハン食堂／10:00～16:00(ラストオーダー15:30)

施設管理運営： 株式会社TTC

公式サイト ： https://www.michinoeki-ashigara.com/









■会社概要

運営会社： 株式会社相州村の駅

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

代表者 ： 瀬上 恭寛

設立 ： 令和2年3月26日

事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/