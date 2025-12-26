道の駅なんぶ(所在地：山梨県南巨摩郡南部町、運営：株式会社村の駅)は日頃よりご愛顧くださる皆様への感謝の気持ちを込めて2026年1月1日(木)～1月4日(日)の4日間、「新春初売り」を開催いたします。山梨の生産者の“卵”や、山梨県民に愛される“まぐろ”、“人気商品の入った福袋”、食堂も新メニューが登場致します。

公式サイト： https://www.michinoeki-nanbu.com/





道の駅なんぶの新春初売りを開催!





◆イベント(1)“まぐろ祭り”

開催期間：1月1日、2日、3日

・まぐろの柵特売

南鮪赤身(日本籍インド洋産)とバチ鮪赤身(韓国籍太平洋産)の柵をセットで販売します。

新年にちなんでお得に2,026円(税込)でご用意。

※各日20セット限定





さらに、よろこび茶食堂で鮪のふるまいも実施！

食堂にて各日2回、鮪の切り落としが振舞われます。時間は営業時間内(10時～15時)のどこかで行われるゲリラ企画！振る舞いは食堂にてお食事中の方が対象となります。









◆イベント(2)福袋の販売

開催期間：1月1日、2日、3日、4日

・毎年恒例、道の駅なんぶの人気商品が入った福袋が今年も登場。約3,000円～4,000円相当の商品が入った福袋を新年にちなんで2,026円(税込)で販売いたします。あの人気の調味料も入っているかも……。

※各日25セット限定

※各日お一人様1点まで

※写真は一例です。





道の駅なんぶの人気商品が入った福袋









◆イベント(3)“卵特売”

開催期間：2026年1月3日(土)9時～

山梨県富士川町、「市川養鶏場さんのスマイル卵」を8個108円(税込)で販売します。

最近、値上がりの続く卵。たまごかけご飯、ゆでたまご、スイーツづくり……ぜひ新年特別価格でご賞味ください。

※限定80パック。1人1パックまでで、無くなり次第終了です。





山梨県産の卵の特売開催!









◆イベント(4)“野菜の宝船”

・道の駅なんぶチャレンジ企画(初)

「野菜の宝船」とは、縁起物として、大根や白菜、キャベツなどの新鮮な地元の旬の野菜を木の船に豪華に飾り付けたもので、年末年始のお祭りや神社などで見られ、豊作や豊漁、健康を願う意味があります。





そんな野菜の宝船を2026年1月1日(木)～3日(土)の期間、道の駅なんぶにて展示します。さらに、展示後の1月4日(日)には来場者向けのふるまい(お宝分け)を予定しています。

展示野菜例：大根、人参、白菜、ブロッコリー、みかんなど(山梨県産・静岡県産ほか)





※ふるまいの時間：1月4日(日)9時～お一人様一袋の予定

※内容は変更となる場合があります

※宝船完成イメージ画像(実際とは異なる可能性があります)





野菜の宝船※イメージ画像※









◆「道の駅なんぶ」の概要

道の駅なんぶは中部横断道から直接利用でき、物販スペースではここでしか買えない南部茶商品も多数あり、農作物は地元の生産者さんのお野菜、フルーツも充実しております。

また、『よろこび茶食堂』は、南部町の特産品である「南部茶」を使用した飲食・デザートメニューを中心に山梨県特産の「旬のフルーツ」のメニューも数多く取り揃えております。他では味わえないバラエティ豊かなグルメやデザートをぜひお楽しみください。





店舗名 ：道の駅なんぶ

所在地 ：〒409-2211 山梨県南巨摩郡南部町中野3034-1

営業時間 ：9:00～17:00

食堂営業時間：10:00～15:00(L.O)









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画、

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

公式ホームページ： https://www.muranoeki.com/