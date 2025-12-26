パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、着脱式バッテリーを採用したインテル® Core™ i7プロセッサー搭載14型ノートパソコンを12月25日（木）から販売しております。

■ 着脱式バッテリー採用ノートパソコン

着脱式バッテリーを採用し、モバイル向け第13世代インテルCPUを搭載するノートパソコンです。バッテリー部分はスライドスイッチだけで着脱可能なツールフリー形式になっています。インターネットや動画視聴などの普段使いはもちろん、ビジネスシーンでは資料作成、画像編集などにご利用いただけます。機能面では「Copilotキー」「シャッター付きWebカメラ」「Wi-Fi 6E （IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n）」など充実しています。

■ 着脱式ツールフリーバッテリー採用

一般的なノートPCは、バッテリー交換ができないモデルが多い中、本製品はツール不要でバッテリーの取り付け・取り外しが簡単に行えます。バッテリーが経年劣化・消耗した際にはご自身で交換することができ、快適なパフォーマンスを長期間にわたって維持し、安心してご利用いただけます。

◇ 着脱式バッテリー採用ノートパソコン 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/13gen_note_battery.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251226_1&utm_content=nonpay

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、着脱式バッテリー採用インテル® Core™ i7プロセッサー搭載14型ノートパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-14FH130-i7-UH4X販売価格：134,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1190004&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251226_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル統合グラフィックス / 14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：STYLE-14FH130-i7-UH5X販売価格：144,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1190005&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251226_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel® Iris® Xe Graphics / 14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-14FH130-i7-UH7X販売価格：154,900円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1190011&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251226_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro / インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel® Iris® Xe Graphics / 14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp