¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤¬³¤³°¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª ¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ¥Ó¥ó¥¿¥ó¡×2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢³¤³°¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖGiGO VIETNAM Co., Ltd.¡×(ËÜ¼Ò¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡¡²ñÄ¹/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£À¾ µÁÀ¬¡¢°Ê²¼¡ÖGiGO¥Ù¥È¥Ê¥à¡×)¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤ò³¤³°¤Ç½é¤á¤Æ½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤¬³¤³°½é½ÐÅ¹¡ª
Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯6·î¤Ë³¤³°¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖGiGO VIETNAM Co., Ltd.¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤ÇGiGO¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÌó10km¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¡¢½»Âð¡¢³Ø¹»¤¬½¸¤Þ¤ëÊ£¹ç³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ó¥¿¥ó¶è¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ¥Ó¥ó¥¿¥ó¡×¤Î2³¬¤Ë¡¢¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ¥Ó¥ó¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¤¿¤¤¾Æ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊªÈÎ¤ò¹Ô¤¦¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ¤òËÉÙ¤ËÊÂ¤Ù¤¿¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à18Âæ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Ç¯ÂåÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ËGiGO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡É¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½©ÍÕ¸¶¤äÃÓÂÞ¤Ê¤ÉÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£³¤³°¤Ç¤Ï½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤ê¤³¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¿¤¤¾Æ¤¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¤Ï¡¢Ëè²óÀìÍÑ¤Î·¿¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õ¾¯À¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¿¤¤¾Æ¤¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¡×URL¡§ https://tempo.gendagigo.jp/cts/tempo-taiyaki/
¢£¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ¥Ó¥ó¥¿¥ó¡×³µÍ×¡¡
¡ü½»½ê¡§No. 01 Street 17A, Quarter 11, Binh Tri Dong B Ward,Binh Tan District., HCMC¡ü¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¥Ó¥ó¥¿¥ó¶è ¥Ûー¥Á¥ß¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤è¤êÌó10km¡ü±Ä¶ÈÌÌÀÑ¡§40ÄÚ¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00¡üÀßÃÖÂæ¿ô¡§¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à/18Âæ¡üÅ¹ÊÞURL¡§https://tempo.gendagigo.jp/am/vn-taiyaki-tdw-hcm/¡üFacebook¡§https://www.facebook.com/VietnamGiGO
¢£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥³¥é¥Ü¡Ö¥³¥Ê¥ó¾Æ¤¡×ÈÎÇä
¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥³¥Ê¥ó¾Æ¤¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥Ê¥ó¾Æ¤¡×¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò1¸Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§70,000vnd(ÀÇ¹þ)Ìó420±ß¡¦¥Õ¥ìー¥Ðー¡§ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥Áー¥º(Á´4¼ï)¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§70,000vnd(ÀÇ¹þ)Ìó420±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
¾¦ÉÊ¤Î¤ª²ñ·×100,000vnd(ÀÇ¹þ)Ìó600±ß¤´¤È¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖGiGO VIETNAM Co., Ltd.¡×³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¸½ÃÏË¡¿Í¡£
¡ü²ñ¼ÒÌ¾¡§GiGO VIETNAM Co., Ltd.¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¸ìÉ½µ¡§CÔNG TY TNHH GiGO VIỆT NAM¡üÂåÉ½¼Ô¡§²ñÄ¹/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º£À¾ µÁÀ¬¡üÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯6·î28Æü(¶â)¡ü»ñËÜ¶â¡§2²¯±ß¡ü½êºßÃÏ¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»ÔRoom 22 & 24, 4th Floor, IMC Tower, 62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward,District 1, HCMC¡¤71008¡¡Vietnam¡üWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.gendagigo.jp/vietnam/¡üFacebook¡§https://www.facebook.com/VietnamGiGO
¢£GiGO¤Î°ÕÌ£
Get into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª
¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¡×¤ÇËþ¤¿¤·¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¥ー¥ïー¥É¤¬¡ÖGet into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖGiGO(¥®ー¥´)¡×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£