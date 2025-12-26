株式会社ココトモファーム（所在地：愛知県犬山市、代表取締役：齋藤秀一）は、2025年12月20日（土）、新店舗「鰻と釜めし 九（ここ）」（愛知県犬山市）をオープンし、同日、オープニングセレモニーを実施いたしました。当日は、犬山市長 原欣伸様をはじめとする来賓の皆さまよりご祝辞を頂戴し、テープカットを通じて門出を祝いました。地域の方々や関係者の皆さまとともに、新たな出発点を刻むひとときとなりました。「鰻と釜めし 九（ここ）」は、ひつまぶしと釜めしを中心に、犬山の恵みとココトモファームが大切に育ててきたお米を活かした料理を提供する新たな飲食拠点です。自社で丹精込めて育てたお米の美味しさを、最も引き立てる『釜めし』と、ハレの日の象徴である『鰻』。この組み合わせにより、地域の方々が誇りを持って大切な人を連れて来られる場所を目指しました。ココトモファームがこれまで取り組んできた「誰ひとり取り残さない居場所づくり」の理念を、食を通じて地域や訪れる方々に届けたいという想いから、今回の開業に至りました。

■オープニングセレモニー当日の様子

当日は、主催者挨拶として株式会社ココトモファーム 代表取締役・齋藤秀一が登壇し、店舗立ち上げに至る背景や、地域とともに歩んでいきたいという想いをお伝えしました。続いて、店舗紹介およびコンセプト説明を行い、「鰻と釜めし 九（ここ）」が目指す食の在り方や、犬山ならではの価値についてご紹介しました。来賓として、犬山市長 原欣伸様、犬山まちづくり株式会社 代表取締役 日比野良太郎様、木曽川観光株式会社 代表取締役社長 石田芳弘様にご臨席いただき、それぞれから心のこもったご祝辞を頂戴しました。原様からは『ココトモファームが進めてきた革新的な取り組みと地域への貢献』について、日比野様からは『このお店が犬山の新たな名物として育っていくことへの期待』について、石田様からは『「犬山の宝」として応援していきたい』という力強いお言葉をいただきました。その後、テープカットを行い、続いて支配人より挨拶を行いました。日頃から支えてくださる地域や関係者への感謝と、これからの決意をお伝えしました。その後は、店内お披露目・内覧へと移りました。厳かな雰囲気の中にも、来賓の皆さまの温かな言葉により、終始和やかな空気に包まれたセレモニーとなりました。

■今後に向けて

「鰻と釜めし 九（ここ）」では、うなぎ料理と釜めしを中心に、犬山の恵みとココトモファームの米づくりを活かした“ここにしかない体験”を提供してまいります。こうした取り組みを通じて、今後は、地域の皆さまに支持される店づくりを積み重ね、犬山城下町の活性化に少しでも力を尽くしてまいります。また、ココトモファームが大切にしてきた「誰ひとり取り残さない居場所づくり」の理念を、飲食という形でも発信し、地域の方々や観光で訪れる皆さまに、温かい食の時間をお届けしていきます。今回のオープニングセレモニーを出発点として、地域とともに歩み、愛され続ける場所となることを目指してまいります。

■店舗概要

店名：鰻と釜めし 九（ここ）所在地：愛知県犬山市犬山西古券4-1営業時間：11:00～17:00（水曜定休）電話番号：0568-90-2879席数：カウンター 8席／テーブル 55席アクセス：犬山駅から徒歩15分駐車場：近隣の有料駐車場をご利用ください

■ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】ココトモファームは、愛知県犬山市の認定農業者として、主にお米の生産を行っています。その農業（1次産業）を土台に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）、店舗での販売（3次産業）までを一貫して手がける「6次産業化」に取り組んでいます。また、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や、放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」の活動場所を提供するなど、農業と福祉が連携する取り組みも推進しています。こうした農福商工連携の活動が評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」にて、最高位のグランプリを受賞しました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：〒484-0081 愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：齋藤秀一TEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718創業：2019年事業内容：犬山市認定農業者 水稲栽培、グルテンフリーバウムクーヘンの製造•販売、農福連携事業ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

