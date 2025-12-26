年末年始、アニメとゲームの世界で“誰もが夢中”な1日を！ 兵庫県淡路島『ニジゲンノモリ』ニューイヤーイベントを大特集
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338149&id=bodyimage1】
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内にある、アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できるアニメパーク「ニジゲンノモリ」では、年末年始も毎日営業。また、年末年始にはイベントが目白押し！
今年も「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」や「NARUTO&BORUTO 忍里」など、全世代で大人気の作品の世界観をアスレチックや謎解きゲームなどで体験できるアトラクション内で年末年始のイベントを企画。クレヨンしんちゃんやナルトとのグリーティングに、お正月には“くじ付き餅まき”に加え、豚汁・当たり付きの鯛茶漬けなど、限定メニューも登場します！
年末年始は家族みんなで過ごす大切な時間。全力夢中で遊び回れるニジゲンノモリで、子どもも大人も楽しめる最高の1日を過ごそう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338149&id=bodyimage2】
【年末年始イベントのご案内】
■レストラン「モリノテラス」／お正月限定メニュー
提 供 日：
2026年1月1日（木）～1月3日（土）
場所：
レストラン「モリノテラス」
内容：
（1）「具だくさん豚汁」ふるまい
1月１日12時より、100食限定で、淡路島の野菜がたっぷりつまった豚汁を無料で提供
※なくなり次第終了
（2）「幸運鯛茶漬け くじ付き」／1,000円（税込）
1月1日～3日限定で、淡路島でも有名な鯛がふんだんに乗った、心も身体も温まるお茶漬けを提供。ご注文いただいた方全員に、ニジゲンノモリのアトラクションで使える500円分の金券を1枚プレゼント。
さらに、器に書かれた“おみくじ”で2026年の運勢を占うドキドキの仕掛けも。「アタリ」が出た方には、500円金券をもう1枚プレゼント！
■「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」でのイベントはこちら
https://nijigennomori.com/2025/12/18/crayonshinchan-825/?utm_campaign=pr
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338149&id=bodyimage3】
■「NARUTO&BORUTO 忍里」でのイベントはこちら
https://nijigennomori.com/2025/12/08/narutoboruto-895/?utm_campaign=pr
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338149&id=bodyimage4】
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。
「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK （c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
