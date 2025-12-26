書籍「2026 LLMOはこうする: 生き残るのはAIに選ばれる企業」2025年12月25日Amazonで新発売！-SEO専門企業アドマノ（株）運営「東京SEOメーカー」による7冊目の新刊
アドマノ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：天野 剛志）は、2025年12月25日（木）「2026 LLMOはこうする: 生き残るのはAIに選ばれる企業」を新発売。Amazonで購入できます。
【書籍購入】https://amzn.asia/d/8dcutEw
【東京SEOメーカー】https://www.switchitmaker2.com/
2026年、検索の主導権は「人」から「AI」へと本格的に移行しつつあります。
GoogleのAI OverviewsやAIモード、ChatGPT Searchの普及により、ユーザーは複数のサイトを比較する前に、AIが提示する“答え”を起点に意思決定を行いはじめました。
この変化は、従来のSEOを前提としたWEB集客モデルを根本から揺るがしています。
SEOで上位表示してもクリックされないゼロクリック検索が増えており、AIに認識・引用されることが重要になってきています。
こうした状況下、企業が生き残る鍵となるのが LLMO（Large Language Model Optimization） です。
本書は、20年以上にわたり検索エンジンとSEOを研究・実践してきた著者が、
「AIに選ばれる企業になるためのLLMO成功メソッド」を体系的にまとめた一冊です。
LLMOをSEOと切り離された新手法として扱うのではなく、
エンティティ、トピッククラスター、EEATといったSEOの本質を土台に、生成AI時代にどのように拡張・再設計すべきかを、構造的かつ実務目線で解説しています。
特に、AIが回答を生成する際に行っている「クエリファンアウト」の仕組みを軸に、
なぜ特定の企業やブランドだけがAIに引用・推薦されるのか、そしてその状態をどのように構築すればよいのかを明らかにします。
本書では、
・AI Overviews／AIモード時代の検索構造の変化
・SEO・AIO・LLMO・GEO・AEOの整理と実務での考え方
・AIに理解され、信頼される情報設計の方法
・中小企業でも実行可能なLLMO戦略
・2026年を見据えたLLMO実践ロードマップ
といったテーマを網羅的に解説。
短期的なテクニックや流行論ではなく、AI時代に企業が「どう認識され、どう選ばれるか」という本質に向き合った内容です。
SEOの次を考えたい方、生成AI時代の検索・集客に不安を感じている方にとって、2026年以降のWEB戦略を考えるための“基本ガイド”となる一冊です。
〈本書の章構成〉
■はじめに
■著者について
■第1章 日本のSEOとLLMOの現在地
■第2章 ユーザーの検索行動の変化とLLMO・SEOの変貌
■第3章 LLMOとは何か
■第4章 LLMO対策の核となる考え方
■第5章 LLMO対策 ― 具体的な施策10の柱
■第6章 LLMOのKPI設定と効果測定
■第7章 情報ヒエラルキーが構築されつつある
■第8章 LLMOが経営戦略になる
■おわりに
〈こんな方におすすめ〉
○ 企業のWEB担当者・インハウスSEO担当者
○ WEBマーケター、SEOコンサルタントなどデジタルマーケティングに携わる方
○ SEOとLLMOの違いを理解し、生成AI時代の検索・集客を体系的に学びたい方
○ 中長期視点でWEB戦略・ブランド戦略を考えたい経営者
〈本書の特長〉
◎LLMOをSEOの延長線として整理し、生成AI時代の検索構造を体系的に解説
◎AI Overviewsやクエリファンアウトを軸に、AIに選ばれる仕組みを理解できる
◎SEO・AIO・LLMO・GEOなど混同しがちな概念を実務視点で明確に整理
◎テクニックに頼らず、AIに信頼される情報設計とブランド構築の考え方を提示
