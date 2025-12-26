JTAGテスターの世界市場2025年、グローバル市場規模（組み込み型、卓上型）・分析レポートを発表
2025年12月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「JTAGテスターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、JTAGテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のJTAGテスター市場規模は2024年時点で2億8600万米ドルと評価されています。今後も電子機器の高機能化や製造工程の高度化を背景に、安定した需要拡大が見込まれており、2031年には3億7500万米ドル規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.0パーセントであり、電子試験装置分野の中では堅調な成長を続ける市場です。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と役割
JTAGテスターは、電子機器の診断やデバッグを行うための試験装置です。半導体内部のレジスタや信号経路、境界走査回路へ直接アクセスすることができ、機能試験、故障解析、書き込み作業などを実行します。
組み込み機器、マイクロコントローラ、集積回路基板などの開発、検証、生産試験工程で広く利用されており、電子製品の品質確保と不良低減に重要な役割を果たしています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、形態別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の現状と将来動向を明らかにしています。
市場環境が変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化要因についても多角的に検討されています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに形態別、用途別に整理されており、研究開発投資や設備導入計画を立案する際の重要な基礎資料となります。
________________________________________
調査目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、JTAGテスターの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、各企業は自社の市場ポジションや競争優位性を明確にできます。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Keysight、Zhuhai Bojay Electronics、GÖPEL Electronic、Corelis、Tianchi Information Technology、ABI Electronic、JTAG Technologies、Digitaltest、Test Research, Inc.、Teradyneをはじめ、Intel、Astronics Test Systems、Temento Systems、Rohde & Schwarz、XJTAGなどの企業が参入しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、市場における競争状況を把握できます。
________________________________________
________________________________________