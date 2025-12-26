こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名古屋大学】リチウム二次電池等の発火の危険性がある製品の安全な保管・回収・全国輸送の実現にむけた具体策を提案！
・ 社会問題化している発火の危険を有する「膨らんだリチウム二次電池等の安全な保管、輸送、廃棄、リサイクルの実現」を目的に、膨らんだリチウム二次電池を利用した輸送実証実験を行った。
・ 上記実証実験の結果から、膨らんだリチウム二次電池の輸送課題の抽出、リサイクル工程を踏まえた消火機器の役割や更なる最適化など、社会実装に向けた具体策の検討・案を作成している。
・ リチウム二次電池等、火災の危険性がある製品に対し、全国どこでも、安全に、消費者が廃棄、作業者が収集、輸送可能となる社会の実現、貢献を目指す。
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科 石垣 範和 助教、人手・水・電気を用いない形状自由な消火機器開発グループ、全国規模の宅配便事業者・リサイクル業者である株式会社VOLTA(静岡県富士市、代表 今井 健太)が連携し（図１）、リチウム二次電池（モバイルバッテリー、リコール品、ポータブル電源(大型蓄電池)など）のサイズに応じた安全な全国輸送実現にむけ、廃棄された膨らんだリチウム二次電池を利用した安全な回収方法及び輸送方法の実証実験を行い、社会実装に向けた具体策の検討を行っています(図2、図3)。
この実験・検証は、各社が得意とする電池、消火機器、生産、輸送、リサイクルの知見を活かし、全国の自治体、企業並びに個人が直面している発火、延焼の危険性を有する製品(膨らんだリチウムイオン電池など)の安全な保管、輸送、廃棄、リサイクルの実現に向け、相互協力、社会への情報提供を行うことを目的としています。
これまで実施した実証実験の結果を踏まえて、リチウム二次電池、リチウム二次電池を使用したモバイルバッテリー、携帯扇風機、電子タバコ等の電化製品や各々の火災・延焼現象の違いに応じ、リチウムイオン二次電池単体の場合は小型消火機器を用い、電化製品の場合は輸送用消火機器を用いて回収・運搬する方法を考案しています（図4）。今後も引き続き、回収・保管・運搬などに係る現場の声や要望に応じた消火機器を検討・展開するとともに、作製物の消火性能について実証実験等を通してさらなる調査を進めていきます。
また、本検討を通し、リチウム二次電池に含まれるレアメタルや消火機器に用いるリン資源を用いた、医薬、農業、工業製品への資源活用、循環経済の構築、生活・経済安全保障へ貢献することを目指します。
本研究は、各団体および有志の協力者、SNSを通じ募った寄付者等の協力によって実現した研究の成果となります。
＜参考：関連した過去のプレスリリース＞
・名古屋大学プレスリリース「人手・水・電気を用いない形状自由な消火機器の研究開発を実施します」
https://www.nagoya-u.ac.jp/info/press/post_494.html
▼本件に関する問い合わせ先
名古屋大学広報課
TEL：052-789-2699
FAX：052-788-6272
メール： kouho@t.mail.nagoya-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
