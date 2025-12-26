『城とドラゴン』で「年末カウントダウンログインボーナス&ミッション」を12月26日（金）19:00より開催！「年末激レアアバたまチケット」など豪華報酬をGET！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「年末カウントダウンログインボーナス」と「年末カウントダウンミッション」を2025年12月26日（金）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338119&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
12月26日（金）19:00より、年末激レアアバたまチケットなどが入手可能な「年末カウントダウンログインボーナス」と「年末カウントダウンミッション」が開催！キャラ育成がはかどる「超！開発強化キャンペーン」や、城下町でフードやキーンをたくさん獲得できるようになる「爆速収穫キャンペーン」といったお得なキャンペーンも併催されます。
「年末カウントダウンログインボーナス」開催
開催期間中、ゲームにログインすると年末激レアアバたまチケットなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回、最大6日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年12月26日（金）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
■配布アイテム
1日目：ドラゴンメダル 100枚
2日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
3日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
4日目：年末激レアアバたまチケット 1枚
5日目：友トレ玉満タン回復 5個
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
「年末カウントダウンミッション」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338119&id=bodyimage2】
“攻撃を3回する”や“腕ONEスタジアムでバトルを15回する”など、達成すると最大1,000ルビーなどがもらえます。規定数のミッションを達成すると年末激レアアバたまチケットが入手可能です。
【開催期間】2025年12月26日（金）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
■ミッションと報酬内容
全てのミッションを達成する：年末激レアアバたまチケット 1枚
攻撃を3回する：100ルビー
攻撃を5回する：300ウラP
攻撃を10回する：300ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：200トロP
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：300トロP
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：300ルビー
1日リーグ・トロフィーで勝利する：200ウラP
3日リーグ・トロフィーで勝利する：500ウラP
5日リーグ・トロフィーで勝利する：300ルビー
激レアお着替えが必ず当たる！「年末激レアアバたま」登場
ゲーム内で入手可能な年末激レアアバたまチケットを使って割ることができる「年末激レアアバたま」が登場！ ラインナップのうち、入手していない激レアお着替えを必ず1つだけ手に入れることができます。なお、ラインナップにあるすべての激レアお着替えを持っていた場合は、「風神雷神」のタマゴや激レアお着替えなどがラインナップされた「ホワイトX'masアバたま」へ挑戦できるホワイトX'masアバたまチケット10枚がもらえます。
※アイテム提供確率は、ゲーム内の各「アバたま画面」の左上にある「提供一覧」からご確認いただけます
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338119&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
12月26日（金）19:00より、年末激レアアバたまチケットなどが入手可能な「年末カウントダウンログインボーナス」と「年末カウントダウンミッション」が開催！キャラ育成がはかどる「超！開発強化キャンペーン」や、城下町でフードやキーンをたくさん獲得できるようになる「爆速収穫キャンペーン」といったお得なキャンペーンも併催されます。
「年末カウントダウンログインボーナス」開催
開催期間中、ゲームにログインすると年末激レアアバたまチケットなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回、最大6日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年12月26日（金）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
■配布アイテム
1日目：ドラゴンメダル 100枚
2日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
3日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
4日目：年末激レアアバたまチケット 1枚
5日目：友トレ玉満タン回復 5個
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
「年末カウントダウンミッション」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338119&id=bodyimage2】
“攻撃を3回する”や“腕ONEスタジアムでバトルを15回する”など、達成すると最大1,000ルビーなどがもらえます。規定数のミッションを達成すると年末激レアアバたまチケットが入手可能です。
【開催期間】2025年12月26日（金）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
■ミッションと報酬内容
全てのミッションを達成する：年末激レアアバたまチケット 1枚
攻撃を3回する：100ルビー
攻撃を5回する：300ウラP
攻撃を10回する：300ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：200トロP
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：300トロP
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：300ルビー
1日リーグ・トロフィーで勝利する：200ウラP
3日リーグ・トロフィーで勝利する：500ウラP
5日リーグ・トロフィーで勝利する：300ルビー
激レアお着替えが必ず当たる！「年末激レアアバたま」登場
ゲーム内で入手可能な年末激レアアバたまチケットを使って割ることができる「年末激レアアバたま」が登場！ ラインナップのうち、入手していない激レアお着替えを必ず1つだけ手に入れることができます。なお、ラインナップにあるすべての激レアお着替えを持っていた場合は、「風神雷神」のタマゴや激レアお着替えなどがラインナップされた「ホワイトX'masアバたま」へ挑戦できるホワイトX'masアバたまチケット10枚がもらえます。
※アイテム提供確率は、ゲーム内の各「アバたま画面」の左上にある「提供一覧」からご確認いただけます
※アバたま機能は城Lv3から利用できます