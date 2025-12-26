







～「日本一安くて美味しいビール」の実現へ、2026年の本格稼働に向けて始動～

松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、鳥取県鳥取市気高町に山陰地方最大規模となる新ビール工場を建設し、2026年の本格稼働に向けた準備を開始いたしました。

12月20日・21日に開催した完成記念イベントには、2日間で1,000名を超える地域の皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

本プロジェクトの始動とイベントの様子は、テレビ局3社、新聞社2社を含む主要メディアで大きく取り上げられ、多方面から高い注目を集めております。

■地元メディアが注目、県内外から高い関心

本イベントは、日本海テレビ、山陰中央テレビ、BSS山陰放送、日本海新聞、読売新聞の主要メディア5社が取材に訪れ、テレビニュースや新聞紙面で大きく取り上げられました。

山陰地方における産業振興の新たな拠点として、メディア各社からも熱い視線が注がれ、地域経済活性化への期待の高さがうかがえる報道となりました。

■掲載・放送実績

本件の社会的インパクトと地域の期待の高さが、以下の各メディアにて紹介されました。

■「日本一安くて美味しいビール」への挑戦









新工場では「日本一安くて美味しいビール」の実現を目指します。

最新鋭の設備導入により大幅なコスト削減を実現し、高品質なビールを驚きの価格で提供することで、日本のビール市場に革命を起こすという強い決意のもと、2026年の本格稼働に向けて準備を進めております。

また、鳥取県内の飲食店様専用ビール「MATSUI TOTTORI BEER」の製造も行い、地元に根ざした商品展開で地域経済の活性化にも貢献してまいります。

■新工場の特徴：世界水準の品質と高効率生産









中小企業としては異例の規模となる最新鋭の全自動化ラインを導入し、山陰No.1の生産能力を誇ります。

圧倒的な生産性：1時間に2万缶を生産する全自動ラインを構築。

徹底した品質管理：最新設備により製造工程の大部分を自動化し、世界水準の安定した品質を実現。

DXの推進：少数精鋭の体制と徹底したデジタル化により、極めて高い生産効率を維持。

価格への挑戦：徹底した効率化により「日本一安くて美味しいビール」を実現

紹介動画：工場の詳細はこちら（YouTube）

■イベントレポート：地域の期待を背負って









12月20日・21日の「無料試飲＆見学会」では、いち早く「MATSUI TOTTORI BEER」を体験していただきました。

イベント当日は、地元鳥取県内からの来場者に加え、島根、岡山、広島、山口といった中国地方全域、さらには四国や関西からも多数のご来場をいただき、2日間で延べ1,000名を超える大盛況となりました。

「山陰最大規模のビール工場を一目見たい」「日本一安くて美味しいビールに期待している」といった声が寄せられ、県境を越えた広域的な注目度の高さを改めて実感いたしました。

会場では家族連れやビール愛好家の皆様が工場見学や試飲を楽しまれ、「鳥取にこんな素晴らしい施設ができて嬉しい」「2026年の本格稼働が待ち遠しい」など、温かい激励と期待の声を数多くいただき、皆様の熱い期待に応える責任と使命を強く感じる2日間となりました。

イベント動画：当日の様子はこちら（YouTube）

■今後の展望：鳥取でしか飲めない価値を

長年のウイスキーづくりで培った技術をビール製造に注ぎ、「日本一安くて美味しいビール」を目指します。

業務用事業の開始：2026年より、鳥取県内の飲食店限定で業務用樽ビールの供給を本格始動。

地域活性化：地元飲食店と協力し、鳥取発の新しいビール文化発信。

ブランドの誇り：「MATSUI TOTTORI BEER」を通じて、鳥取の魅力を世界に届けます。

地域の皆様の温かいご支援と、メディア各社による大きな注目と期待に応えるべく、従業員一同、品質向上と地域貢献に邁進してまいります。

