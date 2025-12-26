インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜友愛と平和 双子パンダ＞純金製カラー貨幣を、I・E・I オリジナルショップにて販売いたします。

2021年6月23日、上野動物園に誕生した双子のパンダ、シャオシャオとレイレイ。

中国への返還が予定されている二頭によせて、美しくも価値ある純金プルーフ金貨が特別に発行されます。

クック諸島政府より公式に発行される純度99.99%以上の金貨に、高度な鋳造技術と精緻な凹凸（レリーフ）で浮かび上がるのは、仲良く寄り添う双子のパンダと青い薔薇の花束。

「夢かなう」の花言葉を持つ青い薔薇が、黄金の輝きを華やかに引き立て、幸せな未来を予感させます。

金貨は発行限定2026点で、紛れもない法定貨幣の証となる発行証明書が付属。

パンダの毛色をイメージした、白黒の特製展示ケースに収めてお届けします。

2025年12月26日（金）より、I・E・I オリジナルショップにて販売いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/pandatw-coin/

＜友愛と平和 双子パンダ＞純金製カラー貨幣

最高品位の純金（.9999）で鋳造された金貨に浮かび上がる双子のパンダ。

特徴的な白と黒の毛色はカラーで美しく表現。ふんわりとした毛の質感や、つぶらな瞳の愛くるしさに笑顔があふれます。

パンダたちの手元には、華麗に咲き誇る青い薔薇の花束をデザイン。

純金の価値ある輝きと青い薔薇の「夢かなう」という花言葉に、双子のパンダへの深い愛情と変わらぬ絆、二頭が仲間たちとともに平和に過ごせる未来への願いが込められています。





金貨は独占輸入元のI・E・I社から特別提供。紛れもない法定貨幣の証となる発行証明書を添えてお届けいたします。

パンダの毛色をイメージした白黒の特製展示ケース入り。パンダの姿や薔薇の花が箔押しでデザインされています。

■商品情報

商品名：＜友愛と平和 双子パンダ＞純金製カラー貨幣

価格 ：449,800円（税込494,780円）

発売日 ：2025年12月26日（金）

発売元 ：インペリアル・エンタープライズ株式会社

商品特設ページ：https://iei.jp/pandatw-coin/

■商品仕様

＜金貨仕様＞

発行限定：2026点

額面：50クックアイランド・ドル

重さ：1/4オンス(約7.77グラム)

品位：.9999金

直径：約30ミリ

鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜特製展示ケース仕様＞

材質：紙、レーヨン

サイズ（約）：直径10.4×高さ5.6cm

日本製

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。