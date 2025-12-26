建築家との家づくりを身近にする「R+house(アール・プラス・ハウス)新潟中央店」を運営するアドハウス(ハーバーハウス株式会社 アドハウス事業部：新潟県新潟市)は、2025年10月に開催されたデザインコンテストでのモデルハウス大賞受賞を記念し、2026年1月1日(木)より、最大150万円相当のオプションをプレゼントする「新春キャンペーン」を実施いたします。





オプションプレゼントキャンペーン





■キャンペーン実施の背景

アドハウスのモデルハウスが、2025年10月に開催されたデザインコンテストにおいて、その意匠性と機能性の両立が高く評価され「大賞」を受賞いたしました。この喜びをお客様と分かち合い、より多くの方に「建築家と建てる理想の住宅」を手の届く価格で実現していただくため、本キャンペーンを企画いたしました。









■「2026新春キャンペーン」概要

期間中にR+houseをご契約いただいたお客様を対象に、ライフスタイルに合わせて選べる豪華オプションをプレゼントいたします。





・開催期間：2026年1月1日(木)～3月31日(火)

・対象 ：期間中にR+houseをご契約いただいたお客様





＜特典内容(一例)＞

150万円相当：植栽工事(ガビオン・照明等含む)、

太陽光パネル(4KW相当)、鉄骨階段・鉄骨手摺

130万円相当：全館空調「涼暖(りょうだん)」

100万円相当：塗り壁工事、フェンス、造作家具

80万円相当 ：カーポート2台用 ＋ ヨド物置エスモ

50万円相当 ：樹脂ウッドデッキ

30万円相当 ：間接照明 ※設計プランに合わせて最適な内容をご提案いたします。





東大畑モデルハウス外観





■アドハウス(R+house)の強み

アドハウスは、単に見た目が美しいだけでなく、将来の暮らしまで見据えた「生活にジャストフィットするマイホーム」を提案しています。





1. 建築家による高いデザイン性：選りすぐりの建築家が、模型やパースを用いて最適なプランを提示します。植栽やプライバシー配慮まで含めたトータル提案が可能です。





2. 最高水準の断熱・気密性能：HEAT20 G2グレード(UA値0.34)を標準とし、夏は涼しく冬は暖かい家を実現します。気密性においても、全棟測定を実施し、C値0.35以下(2023年平均実績0.19)を基準としています。





3. 確かな耐震性：構造専門の建築士による厳密なチェックを行い、全棟で最高等級の「耐震等級3」を標準としています。





寝室、子供部屋とつながる屋上テラス

開放感を保ちつつ、プライバシーをしっかりと守る2階リビング

自然を身近に感じられる吹き抜けの中庭





キャンペーン詳細は以下より

https://www.r-plus-house-niigata.com/news/3869





モデルハウス概要は以下より

https://www.r-plus-house-niigata.com/modelhouse/3410