【2026年 反撃開始！】人生のどん底から再起を果たした一冊『逆境をはね返す力』Kindle無料キャンペーン（年末年始の期間限定）

詐欺被害・借金・うつ状態・人間不信──“四重苦”から這い上がった著者が贈る、何度でも立ち上がるための「超実践」バイブル

Amazonランキング3部門1位を獲得した書籍『逆境をはね返す力』（著：杉山 大輔／ILI出版）。ILI出版（本社：東京都渋谷区、編集長：柴田 恵理）は、「2026年 反撃開始！」と表紙を新たにし、Kindle無料キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、

2025年12月26日（金）17時～2025年12月30日（火）までの5日間限定。

年末年始という 「振り返り、そして再スタートを考える時間」、「人生の立て直しの一歩を踏み出そうと考える」この機会に、より多くの方に手に取っていただくことを目的として実施します。

というメッセージを掲げ、 新しい一年を前向きに踏み出したいすべての人に向けて展開されます。本書の新しい表紙に込めたメッセージは、

「もう、やられっぱなしでは終わらない」

詐欺によって全財産を失い、借金、うつ状態、人間関係の崩壊という“四重苦”を経験した著者・杉山大輔。都営浅草線の月曜朝8時半、パニック発作の中で「人生はもう終わった」と感じた瞬間から、再び人生を立て直すまでの過程を赤裸々に綴っています。本書は単なる体験談ではなく、「失敗を武器に変える方法」を具体的に示した一冊です。

本書の特徴

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=jI2gVPrYCwM

特徴①：300人の実データ分析から生まれた「逆境ワークブック」

22歳～75歳まで、300名のビジネスパーソンの回答をもとに分析。自分が陥りやすい・思考のクセ・行動パターン・失敗を招く“落とし穴”を可視化できる、書き込み式ワークシートを収録しています。

特徴②：読むだけで終わらない“行動設計”型の構成

各章に問いとワークシートを配置。読み進めながら・今の自分を把握し・次に取るべき行動を決める実践前提の設計になっています。

特徴③：学生から経営者まで使える「再起の教科書」

・キャリアに悩む学生・部下を抱えるマネージャー・事業再建に挑む経営者・個人で働くフリーランス立場を問わず、「もう一度立ち上がりたい人」のための一冊です。

Kindle無料キャンペーン概要

対象書籍：『逆境をはね返す力』（杉山大輔 著）実施期間：2025年12月26日（金）～2025年12月30日（火）価格：Kindle版 無料配信先：Amazon Kindleストア👉 年末年始に読み、2026年を“反撃の年”として始めるための一冊です。

著者メッセージ

この本は、 －何度でも這い上がっていい ー失敗しても、人生は続く

そう信じられなくなった人のために書きました。

「もうダメだ」と思った瞬間から、人生は立て直せる。逆境は、終わりではなく“反撃のスタート地点”です。 2026年、反撃開始！この一冊が、その合図になれば嬉しいです。 - 杉山大輔

＜書籍概要＞書名：逆境をはね返す力著者：杉山大輔出版社：ILI出版発売日：2025年8月29日形式：Kindle（電子書籍）

著者プロフィール

杉山 大輔（すぎやま だいすけ）株式会社ILI 代表取締役社長。1979年東京都生まれ、ニューヨーク育ち。19歳で起業。慶應義塾大学卒、同大学院MBA修了。金融詐欺による破綻と再起を経験し、現在はグローバル・ビジネス・プロデューサーとして活動。インタビューシリーズ『私の哲学』編集長。著書多数。

