株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）が運営する英国風PUB「HUB」では、2026年1月7日（水）より1月31日（土）までの期間、宮古島の魅力を発信する「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」を5店舗にて開催いたします。 本フェアでは、宮古島の産品を活用したフード・ドリンクメニューの提供をはじめ、ポスター掲示や店内モニターでのプロモーション動画放映、スタッフのフェアオリジナルTシャツ着用など、多角的な取り組みにより宮古島の産品および観光の魅力を発信いたします。

■「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」概要

実施期間2026年1月7日（水）～2026年1月31日（土）実施店舗【首都圏エリア】HUB羽田空港第2ターミナル店 HUB浜松町店 HUBチョムチョム秋葉原店 【大阪エリア】HUBエキマルシェ大阪ウメスト店【名古屋エリア】HUB名駅店実施内容フェアメニューの販売宮古島市の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。

https://www.pub-hub.com/index.phphttps://www.pub-hub.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先株式会社ハブ 経営企画部電話：03-3526-8689FAX：03-3526-8691MAIL： ir@pub-hub.com