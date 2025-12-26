蜂蜜専門店ミールミィ（運営：株式会社金市商店）は、2026年1月14日（水）～2月15日（日）の期間、ミールミィ各店および公式ネットショップにて「はじめてのマヌカハニー」キャンペーンを開催いたします。冬場に高まる健康・免疫ケアニーズに応えるため、マヌカハニーを“試して、選んで、続けられる”ラインナップを揃え、初めての方でも手に取りやすい特別な1か月をご提供します。お試しサイズや限定セットに加え、お得なスタンプラリーや購入特典もご用意し、マヌカハニーの魅力を気軽に感じていただける内容となっています。

●抗菌成分が含まれるスーパーフード「マヌカハニー」

マヌカハニーは、マヌカ（マオリ語で「復活の木・癒しの木」という意味）という木の花からミツバチによってつくられた蜂蜜です。ニュージーランドの先住民族・マオリ族は古来よりマヌカハニーを伝統的な健康食品、薬として使用していました。他の蜂蜜と異なる最大の特徴は、天然の抗菌物質「メチルグリオキサール」が多く含まれているということです。一般的な蜂蜜もビタミンやミネラルなど体に必要な栄養成分が100種類以上含まれるスーパーフードですが、マヌカハニーはさらに高い抗菌作用が期待されています。また、蜂蜜は消化吸収が早く、効率的にエネルギーチャージできるため、長時間勉強する際にも役立ちます。高い抗菌作用で健康をケアし、疲れた体や脳に素早くエネルギーを補給してくれるマヌカハニーは、体調を崩しがちな季節や受験生の心強い味方としてもおススメです。

■ キャンペーン概要

【期間】2026年1月14日（水）～2月15日（日）【実施店舗】ミールミィ三条本店／阪急うめだ店／京都髙島屋店／ミールミィネットショップ

【企画内容】

①30gお試しマヌカ3個セットが新登場（数量限定）

価格：1,836円（税込）内容：MGO115+／261+／512+ 各30g数字によって違いがあるマヌカハニー。「何を基準に選べばいいの？」という声にお応えし、数値の異なる3種を一度に試せるミニサイズの食べ比べセットをご用意しました。MGO115+・261+・512+の3種類をそれぞれ30g瓶に詰め合わせており、味わいの違いを気軽に体験していただけます。マヌカハニーを初めて選ぶ方や、自分に合う数値を見つけたい方にぴったりの数量限定セットです。

②マルチフローラルマヌカハニー 20本入り（スティックハニープラス大袋シリーズ）が期間限定30%OFF

定価：2,160円（税込）→ 特別価格：1,512円（税込）内容：持ち運びしやすい使い切りタイプの「マルチフローラルマヌカハニー20本入り」が、期間限定で30％OFFに。手軽に試せるスティックタイプのため、まずはマヌカハニーを生活に取り入れてみたい方に最適です。外出先でもさっと使える便利さと、お求めやすい特別価格で、“マヌカの最初の一歩”をサポートします。

③ニュージーランド産マヌカハニー“3種類まとめ買いセット”が新登場（期間限定）

定価：6,696円（税込）→特別価格：5,691円（税込）内容：数値の異なるニュージーランド産マヌカハニー3種類（SO0415〈MGO115+〉／SO0429〈MGO261+〉／SO0430〈MGO512+〉）を詰め合わせた、シングルオリジンハニーシリーズの特別セットです。ギフト箱入りで、マヌカハニーの違いをしっかり味わいたい方はもちろん、体調管理を気遣う季節の贈り物にもおすすめ。期間限定でお得にお求めいただけます。

④スティックマヌカハニープレゼント！ （なくなり次第終了）

期間中、ミールミィで2,000円以上（税抜）お買い求めいただくと、スティックマヌカハニー（8g）を1本プレゼントいたします。外出先でも使いやすいサイズで、まずは気軽にマヌカを体験できます。

⑤マヌカ購入で貯まる「スタンプカード」配布（実店舗限定）

内容：ミールミィ各店（三条本店・京都髙島屋店・阪急うめだ店）では、マヌカハニーをご購入いただくとスタンプが貯まる「スタンプカード」をキャンペーン期間中に配布します。マヌカアイテム1,000円（税抜）につき1スタンプを押印し、5個貯まると店頭で使える500円OFFクーポンとしてご利用可能です。気になるアイテムを少しずつ試しながら、お得に楽しんでいただけます。スタンプカード配布期間：キャンペーン期間中押印期間：2026年4月30日までクーポン利用期限：2026年7月31日まで

⑥ネットショップ特典

キャンペーン期間中、ミールミィネットショップでマヌカアイテムを税込3,000円以上ご購入の方に、“マヌカ習慣”を続けやすくなるマヌカハニー10％OFFクーポンをプレゼント。季節の変わり目や忙しい時期のセルフケアに、マヌカハニーを気軽に取り入れたい方へ。

●数値と選び方

マヌカハニーには抗菌作用を比べる目安として様々な規格があります。よく使用されているのはMGO（MG）やUMFで測定方法や認証機関が異なります。弊社取り扱いのマヌカハニーはMGO（MG）認証やUMF認証の数値を表記しています。MGO（MG）とは、メチルグリオキサールの蜂蜜1kgに含まれる量(mg)を測定して表した数値です。MGO（MG）263⁺なら1kg中にメチルグリオキサールが263mg以上含まれています。UMF（ユニーク・マヌカ・ファクター）とは、マヌカハニーの品質と純度を評価する基準となっており、マヌカハニーの 4つの重要な要素である効力、信頼性、保存期間、鮮度を計測したものです。マヌカハニーに含まれるMGO（メチルグリオキサール）、レプトスペリン、DHA（ジヒドロキシアセトン）、HMF（ヒドロキシメチルフラール）の量によってランク分け（UMFグレード）されています。MGOもUMFも数字が大きくなるほど抗菌力が高いことを示していますが、数字が高くなるにつれて苦味があり食べにくいと感じられる方もいらっしゃいます。さらに貴重性から価格も高額になります。初めてマヌカハニーを食べられる方は数値が低めのものから試してみたり、さらに健康増進に努めたい方は高い数値のものにステップアップしたり用途に合わせて選ぶことが大切です。数値の高さを追い求めるのではなく、自分に合った味わいと値段のマヌカハニーと長く付き合っていくことをおすすめします。

【販売場所】

・ミールミィ 三条本店〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21・ミールミィ 京都髙島屋店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F・ミールミィ 阪急うめだ店 〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店B2F・ミールミィ ネットショップ https://miel-mie.com/

〇シングルオリジンハニー

蜂蜜は「蜜源、場所、時期」などによって味わいがそれぞれ異なります。その異なる"オリジン"を持つ蜂蜜を、個性そのままに瓶詰したのが「シングルオリジンハニー」。ハニーハンター市川拓三郎が世界中からいろいろな蜂蜜を集め、世界20か国、日本20都道府県以上から100種類を超える蜂蜜を取り揃えています。

〇ハニーハンター市川拓三郎

金市商店の三代目で、蜂蜜の仕入れを社長の市川拓三郎が自ら行う。日本中、世界中の養蜂家を訪ね、蜂蜜を仕入するのがハニーハンターの市川拓三郎。年間に食べる蜂蜜は300種類以上、年間の移動距離は地球1.3周分に当たる約52000キロを超える。養蜂家を直接訪ねることで、蜂蜜がどのような環境で、どのように採られているかを、自らの目と舌で確かめる。そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けする。

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

