執筆の背景

今回のテーマは「スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響」

2025年の日本シリーズ期間中に、支配下選手に対して来季の契約を結ばないという戦力外通告を球団が行い話題となりました。筆者は、この背景に、2024年11月施行のフリーランス保護法の影響があると指摘。同法は、労基法上の労働者とされにくいプロアスリートも、球団との関係を「業務委託」と捉え、原則として適用対象としているのです。継続的な契約を解除または更新しない場合、球団は少なくとも30日前までに予告する義務を負っています。プロ野球では契約期間が2月1日から11月30日と考えられるため、10月30日までの通告が必要となり、日本シリーズ中の戦力外通告はこの要請に沿うもの。同法に違反すれば是正勧告や罰則も定められているのです。一見酷に思えた早期通告でしたが、選手にとっては移籍、引退、セカンドキャリアや海外挑戦など次の進路を早く検討できる利点があり、アスリートの将来設計を支える意義を持つのではないでしょうか。「スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り」は下記より全文お読みいただけます。執筆者宮祐平（弁護士）「スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り」https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4500841/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=aarticle4500841_20251226pr

