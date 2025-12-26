Autonomous IT、すなわちAIを活用した自律型ITプラットフォームで業界をリードするタニウム合同会社(本社：東京都千代田区、代表執行役社長：原田 英典、以下タニウム)は、富士フイルムホールディングス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一、以下富士フイルム)の導入事例を公開しました。





導入事例の詳細： https://www.tanium.jp/customers/fujifilm









■導入事例の概要

富士フイルムホールディングス株式会社 ICT戦略部統括マネージャーの渡邊 健太郎氏は、導入事例紹介ビデオで次のように述べています。

「富士フイルムは、DXを事業の持続的成長のための戦略的優先事項と捉え、AI活用などにより生産性・洞察力・イノベーションを飛躍的に向上させています。一方で、国や拠点ごとに異なる方法でエンドポイントを管理し、調査も手作業だったため、精度や対応スピード、工数面で課題を抱えていました。

Tanium導入により、グローバル全体のIT資産を一元管理できるようになり、正確な状況把握と迅速な対応が実現しました。また、削減できたリソースを開発投資やさらなる価値創出など『攻めのIT』に振り向けられる体制も整いました。」





■タニウム合同会社 代表執行役社長 原田 英典 のコメント

「富士フイルム様のAI活用とDX推進に向けた取り組みの中で、Taniumをご活用いただけることを嬉しく思います。リアルタイムで正確な情報収集により、グローバル規模でのIT資産管理とセキュリティ強化を実現し、DXに不可欠なスピードと信頼性を確保できる点が評価されたことは、私たちにとって大きな誇りです。今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。」





■タニウムについて

Tanium Autonomous ITは、業界を横断したエンドポイントのインテリジェントな管理を実現する最も包括的なソリューションを提供し、IT資産発見・インベントリ管理、脆弱性管理、エンドポイント管理、インシデント対応、リスク・コンプライアンス、デジタル従業員体験の機能を備えています。Tanium Autonomous ITプラットフォームは、フォーチュン100企業のうち40社を含む世界中の顧客を支援し、信頼性をもってリアルタイムに、大規模な運用効率の向上とセキュリティ態勢の強化を実現することで、「止まらない」組織に変貌することを可能にします。詳細については、 https://www.tanium.jp/ をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とX( https://x.com/TaniumJ )でフォローしてください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田 英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス)： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/





