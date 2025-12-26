GOTENリゾート3施設目の宿「枯淡嬉野」を新規開業！お茶をテーマに和の趣とモダンデザインが融合する宿
佐賀県で「太良嶽温泉 蟹御殿」「奥武雄温泉 風の森」を経営する株式会社GOTENリゾート(代表取締役:荒川 信康)は、県内3軒目となる宿「嬉野温泉 枯淡嬉野」を開業いたしました。開業を記念して特別企画「全プラン10％OFF」で販売をしております。
ホームページ： https://goten-resort.jp/kotan-ureshino/
Instagram ： https://www.instagram.com/kotan_ureshino/
インペリアルサウナテラススイート(141平米)
■全18室・寛ぎと開放感を備えた客室
6タイプのスイートルームは8室に客室温泉付き。そのうち2室にはプライベートサウナと水風呂をご用意しております。10室のスタンダードツインは、温泉シャワーブース付きの34平米。様々なタイプの客室でお客様にあった過ごし方をご提供させていただきます。
※中学生以上限定の宿です。
プレミアムテラススイート(96平米)
プラチナテラススイート(85平米)
世界的に有名な建築家ザハ・ハディドが手がけた近未来型照明AVIA Pendant Lightを客室に
近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトが設計した照明
エグゼクティブサウナスイート(100平米)
2部屋のみサウナ付きスイート客室
■心と身体が喜ぶ優しいお食事
嬉野の清らかな水が育てた大豆を軸に、豆腐や豆乳を用いた料理をコース仕立てでご提供。メインには、温泉湯豆腐と佐賀牛をしゃぶしゃぶで。やさしい味わいを重ねながら、心と身体が静かに満たされていきます。庭を望むレストランにて、景色とともにゆっくりとお愉しみいただけます。
「ふくゆたか」大豆の豆腐を主役に、佐賀米や地元野菜など旬の素材を丁寧に料理
艶やかな佐賀米とそれが進む一品の朝食
佐賀和牛のしゃぶしゃぶと豆乳鍋
大豆と水だけから生まれるすくい湯葉
■日本三大美肌の湯・嬉野温泉
とろりとした湯ざわりが特徴の嬉野温泉。スイートルームには専用の客室温泉で移ろいゆく庭や自然の景色を愉しみながら時間を気にせず名湯に身を委ねる時間をお過ごしいただけます。
スイート客室の庭園半露天風呂
スイート客室の庭園半露天風呂
■庭とラウンジから始まる、余白の時間
芝庭を望むロビーラウンジで、チェックインとともに流れがゆっくりと切り替わります。お好みのお茶を片手に庭を眺めるひとときは、何もしない時間そのものを愉しむための設え。スイート客室ご宿泊のお客様には、専用のプレミアムラウンジもご用意しております。
スイート客室専用のプレミアムラウンジ
佐賀の銘酒やソムリエがセレクトした九州産のウイスキーなどをご用意
▼基本情報
施設名 ： 嬉野温泉 枯淡嬉野
所在地 ： 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 2314
客室数 ： 全18室 (大浴場サウナ付きは2部屋)
枯淡サイト： https://goten-resort.jp/kotan-ureshino/
枯淡SNS ： https://www.instagram.com/kotan_ureshino/
問い合わせ： kotanfront@goten-resort.jp
焚火ストーブを眺めながらゆっくりと
街中とは思えない広大な庭園
【会社概要】
会社名 ： 株式会社GOTENリゾート
代表者 ： 代表取締役 荒川 信康
所在地 ： 〒849-1615 佐賀県藤津郡太良町大浦乙316-3
設立 ： 1989年10月27日
事業内容： 太良嶽温泉 蟹御殿・奥武雄温泉 風の森・嬉野温泉 枯淡嬉野・有明海の湯の運営
URL ： https://goten-resort.jp/