CAGR21.8%で急拡大――GaN・SiCパワー半導体市場は2031年に214.1億米ドルへ
窒化ガリウムと炭化ケイ素、次世代パワーデバイスの主役はどちらか？
本レポートでは、窒化ガリウムパワーデバイスおよび炭化ケイ素パワーデバイスについて分析する。市場規模においては、現時点で窒化ガリウムパワーデバイスは炭化ケイ素パワーデバイスの約10分の1にとどまっている。窒化ガリウム（GaN）は、次世代のパワー半導体および高周波デバイスに使用されるワイドバンドギャップ材料である。一方、炭化ケイ素（SiC）は、シリコンと炭化物から構成される化合物半導体であり、シリコンに対して10倍のブレークダウン電界強度、3倍のバンドギャップ、さらには素子構造に必要なp型およびn型制御の幅広さといった多くの利点を備えている。
なぜ今、パワー半導体に革新が求められているのか？
エネルギー効率、電力密度、小型化、耐久性――このすべてを求められる現代のエレクトロニクス産業において、パワー半導体の革新は待ったなしの課題である。中でも注目されているのが、ワイドバンドギャップ材料を基盤とする次世代パワー半導体、すなわち窒化ガリウム（GaN）と炭化ケイ素（SiC）の2つである。従来のシリコン素子では実現が難しかった高電圧・高温・高周波といった条件下でも、これらの材料は性能を維持する。特にGaNは高周波・高効率なスイッチング性能に優れ、SiCは高耐圧・高温環境での安定動作に強みを持つ。それぞれが異なる特性を持ちながら、電気自動車、再生可能エネルギー、産業機器、通信インフラといった幅広い分野で不可欠なコア技術となりつつある。
技術競争は過熱、主戦場は“実装領域”へ
パワー半導体市場は、今や素材の差だけでは優位性が築けない時代に突入している。最新のLP Information（2025年版）によれば、トップメーカー各社はGaNとSiCのデバイス開発を進める一方で、パッケージング技術、熱設計、信頼性評価といった“実装工程”においても熾烈な競争を繰り広げている。とくにSiCにおいては車載用途での品質基準が非常に高く、垂直統合型モデルの構築が急務となっている。一方でGaNは、通信機器やデータセンター向けに急速な普及を遂げており、半導体ファウンドリーとの協業がカギを握る形となっている。産業ごとに異なる要求特性に対応する柔軟性が、企業の競争力を大きく左右する時代に突入している。
脱炭素社会のカギを握る技術、パワー半導体が変える世界の電力地図
気候変動対策としての脱炭素化が、かつてないスピードで技術革新を加速させている。電動モビリティの普及、再生可能エネルギーの導入拡大、電力インフラの高効率化といった社会課題の中心には、必ずと言ってよいほど高性能パワー半導体が関与している。とくにSiCデバイスはEVのインバーターや充電ステーションでの採用が進み、航続距離や充電速度の向上に直接貢献している。またGaNは、急速充電器、サーバー電源、5G基地局などの省エネ・小型化ニーズに対応するデバイスとして脚光を浴びている。こうした背景から、エネルギー変換効率の向上に貢献する半導体技術は、単なる産業材料ではなく、社会課題解決の要として戦略的に位置づけられている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/367920/gan-and-sic-power-device）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.8%で、2031年までにグローバル窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場規模は214.1億米ドルに達すると予測されている。
