『ドラゴンポーカー』で年末年始スペシャルダンジョン「ドラポ忘年会2025 IN ドラポ歌合戦」を12月26日（金）より開催！ありがとう2025年！歌って踊って忘年だ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年12月26日（金）より年末年始スペシャルダンジョン「ドラポ忘年会2025 IN ドラポ歌合戦」を開催いたします。
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
12月26日（金）メンテナンス後より、年末年始スペシャルダンジョン「ドラポ忘年会2025 IN ドラポ歌合戦」を開催いたします。本ダンジョンには、新たに「天の岩戸レディー」「千夜一夜兄弟」「世界忍者バンド・紅」が登場！そのほかにも、期間中にしか遭遇できない限定のモンスターたちが出現します。ドラポの世界でも忘年会で盛り上がりましょう！
■開催期間
2025年12月26日（金）メンテナンス後 ～ 2026年1月12日（月・祝）11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「天の岩戸レディー」「千夜一夜兄弟」「世界忍者バンド・紅」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2025年12月26日（金）メンテナンス後 ～ 2026年1月18日（日）23:59までです
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「ファンサ・ファン」「対バン・アクスタ」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
限定強化素材「晩酌セット」でカードを育てよう！
「忘年会P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「晩酌セット」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、打・パラメータアップ・持続のスキルレベル上昇確率もアップします。
ダンジョンのプレイ動画を公開！
本スペシャルダンジョンのプレイ動画を公開！スペシャルなBGMとともに、ダンジョンを楽しみましょう！
本ダンジョンのプレイ動画はこちら
https://youtube.com/shorts/jYD1sN2V96k?si=oN9v_vuIQvF6fBQB
「年末ログインキャンペーン」開催！
期間中に5日間ログインすると、竜石が最大20個とSSレアガチャチケット最大5枚がもらえる「年末ログインキャンペーン」を開催！毎日ログインして豪華報酬を受け取りましょう！
■開催期間
2025年12月27日（土）5:00 ～ 12月31日（水）23:59まで
期間中に5日ログインで、「竜石」最大20個GET！
【累計獲得報酬】
竜石 20個、SSレアガチャチケット 5枚
1日目 SSレアガチャチケット 1枚、竜石 4個
2日目 SSレアガチャチケット 1枚、竜石 4個
3日目 SSレアガチャチケット 1枚、竜石 4個
4日目 SSレアガチャチケット 1枚、竜石 4個
5日目 SSレアガチャチケット 1枚、竜石 4個
※全てのプレゼントを手に入れるには、期間中に5日間のログインを完了させる必要があります
