ロボット用力制御対応エンドエフェクタの世界市場2025年、グローバル市場規模（円筒形、角形）・分析レポートを発表
2025年12月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット用力制御対応エンドエフェクタの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット用力制御対応エンドエフェクタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のロボット用力制御対応エンドエフェクタ市場規模は2024年時点で8億2900万米ドルと評価されています。その後、製造現場における自動化高度化や高精度加工需要の拡大を背景に市場は拡大を続け、2031年には13億5300万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.3パーセントと高く、産業用ロボット関連分野の中でも成長性の高い市場と位置付けられます。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を考慮し、競争構造、地域経済、供給網の強靭性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と機能特性
ロボット用力制御対応エンドエフェクタは、主に研磨工程向けに設計された高精度な補正装置です。数値制御工作機械や6軸ロボットアームなどの自動化設備の先端に装着され、研磨作業中の位置や力をリアルタイムで監視および微調整します。これにより、研磨精度と作業の均一性が大幅に向上します。
ワーク表面形状の変化に応じて自律的に調整し、接触力を正確に制御することで、衝撃力を効果的に吸収し、加工安定性と製品品質を確保します。迅速な取り付けと即時使用が可能な特長により、導入の柔軟性が高く、生産コスト削減と歩留まり向上に貢献する革新的な技術です。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、形状別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と将来動向を明らかにしています。
市場が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても多角的に検討されています。また、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を提示しています。
これらのデータは地域別および国別、さらに形状別、用途別に整理されており、設備投資計画や研究開発戦略を立案する際の重要な判断材料となります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、ロボット用力制御対応エンドエフェクタの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、各企業は自社の競争ポジションを把握しやすくなります。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Schunk、Nordbo Robotics、FerRobotics、Festo、Robotiq、ATI Industrial Automation、SUHNER Schweiz AG、DESTACO、Shandong Kangdao Haowei Intelligent Equipment、GUANGDONG BORUNTE ROBOTをはじめ、INLINBOT （Wuxi）、Shenzhen Wanyujinda Technology、Huashu Robotなどの企業が参入しています。
