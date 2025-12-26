¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å´ð¶â¡Ö2025Ç¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ë±«¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2025Ç¯11·îËö¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ) ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¸»º¹ñ¤È¤·¤ÆÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÅö³º¹ñ¤ÎÈïºÒ¼ÔµßºÑ¤äÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å´ð¶â¡Ê¢¨¡Ë¡×¤è¤ê¹ç·×50Ëü±ß¤òµò½Ð¤·¡¢µÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ô¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¡¦Éüµì¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å´ð¶â¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜ´ð¶â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀ¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃÎ·Ã¤äµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤â¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¹ñ¤È¾ÃÈñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¤ä´Ä¶²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë2020Ç¯8·î24Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÀÖ¤¤¸°¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¿Í¤Îå«¡×¤ä¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡¦¿´ÇÛ¤ê¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É ¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌò°÷¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ÎÊç¶â¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¹ñ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¡¢ºÒ³²µßºÑ¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²µßºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¡Æ°Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/16
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Á¡¼¥à Ã´Åö ±Êºä¡¦²¬ÅÄ
TEL 03-5400-3069¡¿Email key1@keycoffee.co.jp
