第25-134号

2025年12月26日

ANAあきんど株式会社宮古支店

宮古島の冬の魅力を訴求します ～SDGs×食文化の学びを通した宮古島の冬の魅力を発信～

ANAあきんど株式会社 宮古支店（所在地：沖縄県宮古島市、支店長：田中 雅樹）は、宮古島市（市長：嘉数 登）と連携し、閑散期における観光誘客を目的として、宮古島の冬の魅力を発信します。

宮古島の冬でも楽しめる観光コンテンツを磨き上げるとともに、首都圏など都市部でのイベントにより地域産品の認知拡大を図り、宮古島への一年を通した観光誘客の平準化に取り組みます。

※観光庁「地域観光魅力向上事業」で採択された宮古島市の「宮古島市閑散期対策事業」として実施いたします。

1．アイドルのファンクラブツアーを活用した「モニターツアー」の実施

株式会社ディアステージ所属のアイドル「虹のコンキスタドール」12名全員を宮古島へ誘致し、魅力ある体験型観光コンテンツの造成に向けて、アイドルとファンが交流を図りながら参加するモニターツアーを実施いたします。またツアーの様子ををアイドルのSNSで発信することにより、宮古島の冬の魅力を訴求します。

ツアータイトル：「虹コンとゆく！MV撮影の地・宮古島ツアー Supported by ANAあきんど」

モニター内容：①オリジナルバーム作り体験・ハーブティーとムーチーづくり体験

②さとうきび黒糖づくり体験・酒造見学と試飲体験

※①または②のいずれか1コースを体験いただきます。

期間：2026年1月24日（土）～ 2026年1月25日（日）

参加人数：80名様

主催旅行会社：株式会社スカイツアーズ

※モニターツアーのお申し込み受け付けは終了しています。

虹のコンキスタドール





2．英国風PUB HUB 5店舗にて「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」開催

宮古島の産品を活用したフェアメニュー（ドリンク＋フード）の販売、ポスター掲示、店内モニターでのプロモーション動画放映、スタッフのフェアオリジナルTシャツ着用などにより宮古島の産品と観光プロモーションを実施いたします。

実施内容：①フード+ドリンク（フェアメニュー）の販売

宮古島市の魅力あるお酒や産品をご用意致します。

②ポスター設置とプロモーション動画の放映

ポスター設置やプロモーション動画の放映により宮古島の魅力を発信します。

実施店舗：【首都圏エリア】HUB 羽田空港第2ターミナル店、HUB 浜松町店、HUB チョムチョム秋葉原店

【大阪エリア】 HUB エキマルシェ大阪ウメスト店

【名古屋エリア】HUB 名駅店

フェア詳細：https://www.pub-hub.com/index.php ※フェア期間中のみ（1/7～31）の掲載

期間：2026年1月7日（水）～2026年1月31日（土）









3．ANAグループのオウンドメディアでの情報発信

宮古島の冬でも楽しめる観光コンテンツやスポット、グルメをANAグループのオウンドメディアで発信し宮古島の魅力の認知拡大に貢献します。

実施内容：①ANA公式YouTubeへの宮古島観光プロモーション動画の掲載

ANAグループ社員がお勧めする宮古島の観光スポットやグルメの紹介動画を掲載します。

②ANA公式HP宮古島特設ページ「冬の避寒地、宮古島」の情報更新

新たな観光コンテンツとモデルコースを追加し、さらに魅力あふれる宮古島を

ご紹介します。

（https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/okinawa/miyakojima_island/）

公開日：①2026年1月下旬リリース予定

②2026年2月中旬リリース予定

今後もANAあきんどは地域の皆さまと連携し、地域の魅力や特産品情報の発信、新たな人流・商流の創出による地域活性化に取り組んでまいります。

以上

報道機関からのお問い合わせ先・・・ANAあきんど社のWebサイト「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。