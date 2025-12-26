こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本の伝統食を、手軽に楽しみ、おいしく味わう。「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」春の七草入り商品を期間限定販売
株式会社ロック・フィールド（代表取締役社長：古塚孝志、本社：兵庫県神戸市）が展開する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」では、春の七草を使った商品を期間限定で販売いたします。
1月7日は、日本の歳時記「七草」の日。一年間の無病息災を願い、またご馳走が続くお正月に疲れた胃腸を休める行事食「七草粥」がおなじみですね。
「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」ではこの時期に合わせ、春の七草（せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ）を使った期間限定メニューが登場。各ブランドの特徴を活かし、サラダ・お粥・カツをご用意します。
ぜひ季節を感じながら、手軽においしく、伝統食や七草の味わいをお楽しみください。
■春の七草を使った期間限定メニュー
※価格は税込／画像は全てイメージです。
「春の七草としらすのサラダ そばの実入り」￥562（100ｇ）
無病息災を願って食べる、ほんのり苦みを感じる七草入りのサラダです。そばの実やこんにゃくも入っており、食感もお楽しみいただけます。
釜揚げしらすの旨味と別添の「金山寺味噌ソース」の味わいで、そのままでももちろん、塩粥にのせてもおいしくお召し上がりいただけます。
＜販売期間：2026/1/6（火）・ 1/7（水）＞ ※ご購入当日中にお召し上がりください。
「七草粥」￥540（1パック）
やさしい味わいの粥に七草を加え、干し貝柱やオイスターソースを使った旨みのあるたれでおいしさプラス。年末からお正月にかけてのご馳走で疲れた胃腸におすすめです。
＜販売期間：2026/1/6（火）・ 1/7（水）＞ ※消費期限は容器に貼付された表示シールをご確認ください。
「春の七草使用 きんぴら和さらだ」￥497（100ｇ）
和の定番おかずのきんぴらに、七草や水菜を合わせて和さらだに。醤油ベースの味わいに、ごま油、コチュジャンを効かせているので、おかずとしてもおつまみとしてもおすすめです。
＜販売期間：2026/1/1（木）〜 1/7（水）＞ ※ご購入当日中にお召し上がりください。
「春の七草入り キャベツカツ」￥280（1個）
野菜の甘みが口の中に広がる、お好み焼き風味の人気のカツ。ふわふわ食感がたまりません。期間限定で春の七草を合わせ、季節ならではの風味が味わえます。
＜販売期間：2026/1/2（金）〜 1/7（水）＞ ※ご購入当日中にお召し上がりください。
■販売店舗
全国の「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」各店
※一部取り扱いのない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に138店舗を展開（2025年11月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「日本のさらだ いとはん」について
ロック・フィールドの和惣菜ブランド。2005年創設。「この国の人、この国の食」をコンセプトに、季節の味を大切にしながら、日本の伝統食材・料理を今日的な惣菜として提案しています。全国に33店舗を展開（2025年11月末現在）。ブランドサイト：https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に35店舗を展開（2025年11月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/
いとはん
https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
