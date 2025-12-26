株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ナチュラルテイストから趣のある伝統的なテイストまで多彩に揃えた春を彩る『ひな人形』を、2025年12月26日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で順次販売いたします。

今回は豊富なラインナップから選りすぐりの『ひな人形』を一部ご紹介します。

また、アカチャンホンポの店舗では、2026年1月25日（日）までの期間、早期購入特典を実施しています。ひな人形本体と節句小物を合計11,000円（税込）以上、セットでご購入いただくと、店頭表示価格からレジにて5％OFFとなります。

※オンラインショップでは、特典内容が異なります。

■デジタル版カタログはこちらから：https://bit.ly/49lulmu

■オンラインショップはこちらから：https://bit.ly/3DraTau

■飾り付けができるケース飾り

お好みに合わせて人形やお道具を飾っていただけるシリーズです。

ケース飾りとしても、ケースを外して親王飾りとしても飾っていただけます。

柔らかいパステルカラーを基調とした品のある表情のおひな様。

背景には屏風と光によって雰囲気が変わる飾りを配しました。



※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。



自分でお好きに飾り付けができます。



【商品概要】

■商品名 ：飾り付けできる親王ケース飾り・親王飾り「クリスタル煌舞絵巻」

■品番 ：38091M

■価格 ：110,000円（税込121,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4anICjD

※人形・お道具・屏風・飾りはご自身で飾り付けができます。

豪華な金襴衣裳のおひな様に、ブラウンのケースを合わせ、紅白の上品なお花をあしらいました。

人形やお道具はご自身で飾り付けができます。





【商品概要】

■商品名 ：飾り付けできる親王ケース飾り「紅白水引きモダン格子」

■品番 ：38085M

■価格 ：110,000円（税込121,000円）

■商品URL：https://bit.ly/45aF0Oo

※人形・お道具・屏風・飾りはご自身で飾り付けができます。

■親王のお顔違いが選べるケース飾り

白とピンクを基調とした背景に、レースとお花を豪華に飾り仕上げました。

衣裳にはお子さまの健やかな成長を願い、麻の生地を用いており、上品な印象の親王ケース飾りです。









【商品概要】

■商品名 ：親王ケース飾り「ブランパールべル」

■品番 ：38088M

■価格 ：100,000円（税込110,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4saxkWl





【商品概要】

■商品名 ：親王ケース飾り「ブランパールミミ」

■品番 ：38090M

■価格 ：100,000円（税込110,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4sqTa8n

■昔から親しまれている古典的で趣のある親王飾り

桜模様の刺繍を施した格子付きの屏風に、伝統的な黄櫨染（こうろぜん）のおだいり様が見事に調和した親王飾りです。





<黄櫨染とは>

黄櫨染は、赤みがかった暗い黄褐色の伝統色で、天皇のみが儀式で着用する「黄櫨染御袍」に用いられることから「黄色に蘇芳の赤を加えて太陽の輝きを象徴する色」とされています。

ひな人形の親王の衣裳に黄櫨染を用いることで、その格式高い品格を表現し、お子様の健やかな成長を願う意味が込められています。

【商品概要】

■商品名 ：親王飾り「三曲枝桜黄櫨染」

■品番 ：33594F

■価格 ：120,000円（税込132,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4qmRpam

■飾り台がそのまま収納箱になる 親王収納飾り

流水と桜の刺繍の幕板に、金縁付格子を施した高級感のある親王収納飾りです。

飾り台がそのまま収納箱になる便利な収納式スタイルの親王収納飾り です。





【商品概要】

■商品名 ：吉徳 親王収納飾り「金縁付格子に桜刺繍」

■品番 ：35783W

■価格 ：130,000円（税込143,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4aoBWSm

咲き誇る桜の刺繍に落ち着いた色味のお飾りが上品な雰囲気を演出しています。

飾り台がそのまま収納箱になる便利な収納式スタイルの 親王収納飾りです。





【商品概要】

■商品名 ：久月 親王収納飾り「花輪刺繍アッシュグレー」

■品番 ：35104Ｋ

■価格 ：100,000円（税込110,000円）

■商品URL：https://bit.ly/4pbwmqe

■お子さまのための「名前旗」と「つるし飾り」で彩るひな飾り

名前旗の装飾のお花は髪飾りとしても使えます。





【商品概要】

■商品名：刺繍名入れ名前旗 髪飾り付（飾り台付）

■品番 ：（白）93082M、（ピンク） 93112M 、（赤）93115M

■価格 ：17,000円（税込18,700円）

お人形と一緒に飾っていただくことでより華やかになります。



【商品概要】

■商品名：うさぎつるし雛ベージュ

■品番 ：93101K

■価格 ：19,000円（税込20,900円）

他にもデザイン豊富な飾り小物をご用意しております。

詳しくはこちら：https://bit.ly/4qrGADX

アカチャンホンポでは、職人の技と想いが詰まったこだわりのひな人形を多数取り揃えています。

その中の一部商品の、一つひとつの人形に込められた愛情と願いを制作風景とともに紹介する動画を、店頭およびYouTubeで公開しています。大切なお子さまの健やかな成長を願うひな人形選びのご参考として、お役立てください。

詳しくはこちら：https://bit.ly/490M94Z

■ひな祭りとは

平安時代に草木や紙の人形を川に流して厄災を祓った「ながしびな」と貴族の「ひいな遊び（人形遊び）」がひな祭りのはじまりとされています。

健やかな成長と幸せであるようにとの願いが込められている、意味深い儀式です。

※店舗により、取り扱い期間、展示商品が異なる場合がございますので、あらかじめご利用店舗にお問い合わせください。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

