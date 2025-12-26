今治市(愛媛県)は、地域企業と学生・求職者の出会いを創出する合同企業研究会「バリターン・ミーティング in 松山」を、2026年2月26日(木)に愛媛県県民文化会館(松山市道後町)にて開催いたします。





本イベントは、今治市内企業約30社が一堂に集い、参加者が企業担当者と直接対話できる機会を提供することで、地域での就職・キャリア形成の一助とすることを目的としています。









■背景と目的

近年、地方企業の人材確保は重要な課題となっており、特に若年層・UIJターン希望者との接点づくりが求められています。

そこで今治市では、企業の仕事内容や社風、働く魅力などをリアルに知る機会として合同企業研究会「バリターン・ミーティング」を松山市にて開催いたします。「どんな会社があるのか知りたい」「就活の視野を広げたい」「地元で働く選択肢も考えたい」という方におすすめのイベントです。









■開催概要

イベント名：合同企業研究会「バリターン・ミーティング in 松山」

開催日時 ：2026年2月26日(木)12:30～17:30

会場 ：愛媛県県民文化会館 2F 真珠の間(松山市道後町2丁目5-1)

対象 ：大学生・専門学生・高校生・既卒者・社会人など幅広い層

参加形態 ：事前予約推奨・当日参加可・入退場自由

予約方法 ：公式WEBサイトより可能( https://form.qubo.jp/bari-town-bosyu )

※参加企業は2026年1月上旬、公式WEBサイトにて公開









■タイムスケジュール ※途中入場可

12時15分 受付開始

12時30分 オープニングセミナー

13時00分 イベントスタート

13時05分 ブース訪問(25分×8回)

17時05分 クロージングセミナー

17時30分 イベント終了









■嬉しい参加特典あり

【特典1】

事前予約のうえイベントにご参加し、アンケート回答までいただいた方全員に「ギフトカード500円分」をプレゼント

【特典2】

今治市も含む、しまなみの島々の魅力を紹介する旅雑誌「しまたび」を、5回以上ブースを訪問した方へプレゼント

【特典3】

愛媛経済レポートが発行する「えひめ業界地図」を、8回ブースを訪問した方へプレゼント









■イベントの特徴

・参加費無料、当日参加OK／予約不要(途中入退場可)

・学生、高校生、既卒者、転職希望者など幅広い層が対象

・今治市内に拠点を置く企業約30社が出展(※2026年1月上旬発表予定)

・企業ブース訪問、オープニング・クロージングセミナーなど多彩な構成









■県外から参加される学生の皆様へ

今治市では県外在住大学生等の市内企業への就職を促進するため、就職活動を行う際の交通費・宿泊費の支援を行っております。

※「バリターン・ミーティング in 松山」への参加は助成対象となります

詳しくはこちらから( https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/hojo/004/ )





［問い合わせ］

今治市地域人材確保支援事業事務局

株式会社エス・ピー・シー(委託事業者)

担当 ：赤松、池川

電話番号：089-931-6007(平日9時00分～18時00分)





公式WEBサイト

https://bari-turn.com/