株式会社メロディアンハーモニーファイン（所在地：大阪府八尾市、代表取締役社長：小堀真美）は、2025年12月26日（金）よりSNSキャンペーン、Instagram・Xで『 スリーダウン ルイボスティー プレゼントキャンペーン』を開始いたしました。 本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にメロディアンハーモニーファインの公式InstagramまたはXアカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」いただいた方の中から、抽選で10名様に「機能性表示食品 スリーダウン ルイボスティー30日分」をプレゼントいたします。（各SNSにて10名様ずつ）

キャンペーン概要

【応募期間】2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）まで【応募条件】STEP 1：Instagramアカウント（ @melodian_hf_1129）またはXアカウント（@melodianhf）をフォローSTEP 2：この投稿にいいねで応募完了！※ストーリー拡散・リポストして拡散してくれると嬉しいです♪【当選賞品】機能性表示食品スリーダウンルイボスティー 10g×15個入り 2袋【当選発表・賞品発送】厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。ご当選された方には、InstagramまたはXのDM（ダイレクトメッセージ）で賞品発送先登録のフォームを送付いたしますので、手順に沿って期限内にご入力ください。※商品はゆうパケット配送にてお届けいたします。※お届け先は日本国内に限ります。※当選をお知らせするDMの送付は、2026年1月中旬を予定しております。※DMをお受け取り出来るように設定をお願いいたします。※フォームより賞品発送先情報入力が完了した時点で当選確定となります。※当選連絡後、一定期間内に発送先情報の入力がなかった場合、または登録内容に不備・誤りがある、長期不在等で賞品をお届けできない場合、当選の権利は無効となります。

商品の特徴

この商品は、肥満気味な方の「体重」「お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）」「ウエスト周囲径」を減らすのを助ける機能があると報告されています。・作り方 150～170mlの水・お湯・炭酸などに本品1個を入れよく混ぜてください。・摂取目安量 1日1個（10g）を目安にお召し上がりください。すっきりとした味わいのルイボスティーをお試しください。

■注意点・本アカウント以外の別アカウントからDMをお送りすることはございません。なりすましアカウントにはくれぐれもご注意ください。必ず本アカウントからの連絡であることをご確認いただき、不審な連絡があった際は本アカウントへお知らせください。・アカウントを非公開設定にされている方は応募対象外となりますのでご注意ください。・応募はお一人様一回に限らせていただきます。・ご応募・発送先は日本国内にお住いの方に限らせていただきます。・ご当選者の個人情報は本キャンペーンの目的以外に使用することはありません。・当選に関するお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください。・当キャンペーンはMeta Platforms, Inc.が支援、承認、運営、関与するものではありません。・賞品の交換・換金・返品、および当選権利の譲渡（転売を含む）などはできません。・災害や天候・交通状況などの事情により賞品の発送不能・遅延など影響が出る可能性がございます。予めご了承ください。■キャンペーンの変更・中断・中止・終了について当社は、本キャンペーンの一部または全てを事前に通知することなく変更・中断・中止・終了することができます。なお、これにより生じた損害については、一切責任を負いません。

株式会社メロディアンハーモニーファインについて

当社は「美と健康」「おいしさはしあわせ」をテーマに、皆さまに笑顔と商品をお届けしています。

会社名：株式会社メロディアンハーモニーファイン代表取締役社長：小堀真美所在地：大阪府八尾市旭ケ丘1丁目33番地事業内容：食品メーカー、通信販売オフィシャルサイト：https://www.melodianhf.com/Instagram：https://www.instagram.com/melodian_hf_1129/X ：https://x.com/melodianhf