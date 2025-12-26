■ 元旦限定・試食販売＆プレゼントキャンペーン概要実施日：2026年1月1日（木・元旦）時間：店舗営業時間内場所： 尾道ええもんや JR尾道駅前店広島県尾道市東御所町１－１０ （JR尾道駅前 再開発ビル1階）内容： ・レモピィの試食販売 ・先着100名様に「レモピィ」1個をプレゼント（お年玉企画）初詣や帰省、観光でJR尾道駅前を訪れる方々に向けて、「まずは味わってもらう」ことを重視した取り組みで、新年の記憶に残る“瀬戸内土産体験”を提供します。■ レモピィとは｜商品概要レモピィは、瀬戸内産の規格外レモンを“怪獣”に見立て、物語性・デザイン性・エンターテインメント性を掛け合わせて価値化する「怪獣レモン」ブランドから誕生した、箱菓子タイプのフラッグシップスイーツです。単なるレモンケーキではなく、「味・背景・パッケージ体験」まで含めた総合的な土産商品として設計されています。■ 商品スペック・特徴（詳細）① ふんわり・しっとり、“王道”の口どけ新鮮なたまごを使用したスポンジ生地は、ふわふわと軽やかでありながら、口に入れるとしっとり溶ける食感。和菓子と洋菓子の中間のような、世代を問わず親しみやすい味わいに仕上げています。② 怪獣レモンの香りが広がる特製レモンカスタード中のクリームには、瀬戸内産「怪獣レモン」を丸ごと使用。果汁だけでなく果皮の香りも生かし、爽やかな酸味とカスタードのコクを両立させました。冷やしても常温でも楽しめます。■ 尾道ええもんやでの取り扱い店舗レモピィは、尾道観光土産品協同組合が直営する尾道ええもんや の以下4店舗で取り扱い・展開しています。〇尾道本通り商店街 店〇千光寺山ロープウェイ前 店〇JR新尾道駅内 店〇JR尾道駅前店（再開発ビル1階）なかでもJR尾道駅前店は、売場面積約140㎡・商品数500種超と最大規模を誇り、観光の玄関口として情報発信と体験型販売を担う拠点です。■ レモピィに込めた想い形が不揃いという理由で評価されにくかったレモンに、物語と遊び心を与えることで、**「規格外こそ、地域のヒーローになれる」**という価値を伝えたい。元旦という節目に、先着100名への“お年玉プレゼント”と試食販売を通じて、レモピィを尾道・瀬戸内の魅力を味わい、持ち帰れる体験として多くの方に届けていきます。画像引用 © 尾道ローカルメディアANCHER.

