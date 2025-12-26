株式会社クルーズプラネット(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 崇)は、2026年2月15日(日)、梅田サウスホールにて、西日本最大級のクルーズイベント「クルーズフェスティバル大阪2026」を開催いたします。

本イベントは、世界各国のクルーズ会社、港湾関係機関、観光局などが一堂に会し、初心者からクルーズ経験者、ラグジュアリー層まで、幅広い来場者に向けて最新のクルーズ情報や船旅の魅力を直接紹介する体験型イベントです。

なお、本イベントの前身である「クルーズフェスティバル東京」は、日本外航客船協会(JOPA)主催の「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2025」において特別賞を受賞しました。その高い評価を受けて開催される、受賞後初の大阪開催となる本イベントには、例年以上の注目と期待が寄せられています。





クルーズフェスティバル大阪ロゴ





■クルーズの魅力を“見て・聞いて・相談できる”1日

会場内には、人気の海外クルーズ、国内クルーズ、ラグジュアリー客船まで、多彩なクルーズラインがブース出展。寄港地や船内ライフ、客船ごとの特徴などを、船会社スタッフや、専門スタッフに直接相談することができます。また、ステージでは各船社による発表のほか、クルーズの最新トレンドや旅の楽しみ方を紹介するトークイベント、港湾・観光PRなども予定しており、クルーズ初心者にも分かりやすい内容となっています。









■体験型コンテンツも充実、家族で楽しめるクルーズイベント

本イベントでは、情報収集や相談に加え、実際に体験して楽しめる企画も多数実施予定です。

会場内では、クルーズならではの雰囲気を味わえるカジノ体験や、来場者参加型のグラスタワー体験などを用意。さらに、お子様向けには、船のイラストを描いて作るオリジナル缶バッジづくりなどのクラフト体験も実施予定で、ファミリー層にも安心してお楽しみいただけます。





カジノ体験

グラスタワー





■会場限定企画・スペシャルステージも開催

当日は、会場来場者限定の特別クルーズ商品を販売予定。特別条件の商品も登場し、来場者だけが検討できる内容となっています。また、ステージプログラムには、テレビでもおなじみのクルーズライター・上田寿美子さんがスペシャルゲストとして登壇。豊富な取材経験をもとに、クルーズの魅力や楽しみ方を分かりやすく紹介します。

さらに、クルーズYouTuberのノマドエリさん、YKKゆかこさんも登壇し、実際の乗船体験を交えながら、人気クルーズや船内の過ごし方、初心者にもおすすめのポイントを発信します。

このほか、船会社や観光関係団体から提供された景品が当たる大抽選会も開催予定。

情報収集だけでなく、来場者が楽しみながら参加できる企画を多数ご用意しています。





ステージ





■ラグジュアリークルーズ・上質な船旅の提案も充実

近年需要が高まっているラグジュアリークルーズについても、専門スタッフによる個別相談やプチ説明会を実施。ゆったりとした船旅や、上質なサービスを重視するお客様にも、安心してご検討いただける機会を提供します。





船会社・港湾ブースでの相談





■開催概要

イベント名： クルーズフェスティバル大阪2026

開催日 ： 2026年2月15日(日)

会場 ： 梅田サウスホール

時間 ： 11:00～18:00(予定)

入場料 ： 無料

主催 ： 株式会社クルーズプラネット

URL ： https://www.cruiseplanet.co.jp/recture/cruisefestival_osaka2026.html





クルーズフェスティバル大阪2026 二次元コード





■クルーズ文化の裾野を広げるイベントとして

クルーズフェスティバルは、単なる旅行商品の販売イベントではなく、「船旅という文化」を広く伝え、港や地域、船会社とお客様をつなぐ場として開催してきました。

大阪開催においても、西日本エリアからクルーズの魅力を発信し、業界全体の活性化に寄与することを目指しています。お子様・ファミリー層からアクティブシニアの皆さままで、幅広い世代が楽しめるクルーズイベントとして、さまざまな説明会や体験企画を通じて、船旅の新たな魅力をお届けします。