青森県十和田市（所在地：青森県十和田市西十二番町6-1、代表：櫻田百合子）は、令和８年10月に開催される「青の煌めきあおもり国スポ」に向けて、夏場の高温・多雨により枯れてしまった高森山球技場の芝生再生プロジェクトをふるさと納税型クラウドファンディングで支援する取り組みを開始しました。

【気候変動による芝生の危機的状況】近年、これまでにないような夏場の高温や多雨の影響により、高森山球技場の芝が茶色く変色し、多くの部分が枯れる状態が発生しています。全国的に気候変動による影響が顕著になる中、スポーツ施設の維持管理においても新たな対応が求められています。高森山球技場は地域のサッカー競技者や青少年の健全育成に重要な役割を果たしてきた施設であり、令和８年10月に開催される「青の煌めきあおもり国スポ」の会場としても予定されています。このままでは国スポへの影響が懸念されるだけでなく、地域住民の健康増進やスポーツ振興の拠点としての機能が大きく損なわれる事態となります。

【夏の暑さに強い新芝種導入】本プロジェクトでは、夏の暑さに強い新しい芝種を導入し、土壌改良と張芝の植え付けを行うことで、競技環境を抜本的に改善します。新たに導入予定の芝種は密度が高く、維持が容易でコスト面でも優れているという特長があります。この取り組みにより、国スポ開催時には質の高い競技環境を提供するとともに、大会終了後も長期にわたって地域の子どもたちや市民に安全で快適なスポーツ環境を提供することが可能になります。

【地域の特産品で感謝を伝えるリターン】ふるさと納税型クラウドファンディングにご支援いただいた方には、感謝の気持ちを込めて、十和田市の特産品などの返礼品をご用意しています。支援金額に応じて、次のような返礼品をお楽しみいただけます。10,000円以上: 青森県熟成黒にんにく【黒宝】11,000円以上: 青森りんごのアップルパイ13,000円以上: 十和田バラ焼き20,000円以上: 青森県産あきたこまち白米精米5kgこのほかにも十和田市の魅力ある特産品を多数ご用意しています。十和田市にお住まいの方も、このふるさと納税型クラウドファンディングにご参加いただけます。市民の方は返礼品を受け取ることはできませんが、寄附を通じて地元を応援することができ、寄附金控除も受けることができます。

【プロジェクト概要】プロジェクト名：未来の子どもたちへ届けたい！みんなでつくる十和田の天然芝サッカー場目標金額：500万円実施期間：.令和8年3月31日支援方法：さとふるクラウドファンディングまたはCAMPFIRE使途：高森山球技場の芝生再生、土壌改良、維持管理設備の導入特典：十和田市特産品（金額に応じて返礼品が異なります）「青の煌めきあおもり国スポ」は国内最大のスポーツの祭典であり、十和田市にとっても大きな意義を持つ大会です。この機会に地域のスポーツ環境を整備し、大会成功に貢献するとともに、未来の子どもたちにより良いスポーツ環境を残すためのこの取り組みに、皆様のご支援をお願いいたします。

【発信団体の概要】自治体名：青森県十和田市（とわだ産品販売戦略課）所在地：青森県十和田市西十二番町6-1代表者：櫻田百合子電話番号：0176-51-6743メールアドレス：sanpin@city.towada.lg.jp