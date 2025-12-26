「東京で出会うスノーボール」2025年冬、K-Beautyの最前線20ブランドが舞浜に上陸。体験型ポップアップ「DOOK′N DOOK′N」完全ガイド
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、2025年12月28日（日）から12月30日（火）まで、千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて、韓国の最新ビューティートレンドを凝縮したポップアップストア「DOOK'N DOOK'N Global Showroom」を開催します。
■ コンセプト：「東京に到着したスノーボール」 本イベントは、韓国のトレンドとブランドの魅力を詰め込んだ「スノーボール」が東京に舞い降りたというコンセプトで企画されました。渋谷で開催された第1弾に続き、今回は年末の祝祭的な雰囲気溢れる舞浜イクスピアリを舞台に、視覚（フォトゾーン）・触覚（テスティング）・聴覚（K-POP）など五感で楽しむ没入体験を提供します。
■ 注目すべき参加ブランドラインナップ 日本初上陸を含む、韓国現地で話題の「隠れた名品（Hidden Gems）」20ブランドが一堂に会します。
【Skincare】肌本来の力を引き出す ダーマコスメからヴィーガンまで、多様なニーズに応えるラインナップ。
注目ブランド: 環境に配慮した「Tovegan」、肌バリアを強化する「Simplete」、自然由来の「SKIN SIGNAL」など （他: celq:ne, jeisia, NEWYSIS, nudir, NULLI, OHADA, PURE SKIN, VERTTY）
【Lifestyle】香りを楽しむボディ＆ヘアケア 自宅でのスパ体験を叶える上質なケアアイテム。
注目ブランド: 香り豊かな「LIORA」、プレミアムヘアケア「roobliss」など （他: BUBBLE MONKEY, lemetique, Schön:u）
【Makeup】新しい自分に出会う プロ仕様の品質とトレンディなカラー展開。
注目ブランド: プロメイクアップアーティスト愛用の「MustaeV」、革新的なデザインの「CLICKA」など （他: glow sahara, NOUUS）
■ 来場者限定特典とO2O体験 会場では、ハズレなしの「ラッキードロー」イベントを実施するほか、展示商品に付いたQRコードから「Qoo10」の特設ページにアクセスし、その場で特別価格にて購入・配送手配が可能です。これにより、手ぶらでスマートなショッピングをお楽しみいただけます。
■ 今後の展望 私たちは「DOOK'N DOOK'N」を単なるイベントではなく、日韓のトレンドが行き交うプラットフォームへと成長させます。2026年には開催都市を拡大し、より多くの日本の消費者にK-Beautyの「ときめき（DOOK'N DOOK'N）」をお届けする予定です。
[イベント概要]
日時：2025年12月28日（日）～ 30日（火）
会場：aiicosme 舞浜イクスピアリ店（千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 2F）
公式サイト：https://2025tokyo.com/
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338135&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
