【SEMAS主催】韓国政府機関が厳選したK-Beautyの精鋭20社、舞浜イクスピアリに集結。「DOOK′N DOOK′N」第2弾、信頼と品質で日本市場を攻略
小商工・市場振興公団（SEMAS）とDOOK'N DOOK'N運営事務局は、2025年12月28日（日）から30日（火）までの3日間、千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて、韓国の有望ビューティーブランド20社を紹介するポップアップストア「DOOK'N DOOK'N Global Showroom」を開催します。
■ 開催背景：ブームを超え、「信頼」されるK-Beautyへ 日本における韓国コスメ市場は、第4次韓流ブームを経て成熟期に入りました。日本の消費者は単なる「流行」や「安さ」ではなく、成分の安全性やブランド哲学といった「本質的な価値」を重視するようになっています。 こうした市場の変化に応えるため、本プロジェクトでは公的機関であるSEMASが、製品力・安全性・成長可能性を厳格に審査し、日本市場での成功が見込まれる20ブランドを選定しました。「DOOK'N DOOK'N」は、信頼できるK-Beautyの認証マークのような役割を果たします。
■ 参加ブランド（全20社） 本イベントには、独自の技術力とコンセプトを持つ以下のブランドが参加します。
機能性スキンケア（High-Performance Skincare） 確かな成分と技術力で肌悩みにアプローチする実力派ブランド群です。 （参加企業: celq:ne, jeisia, NEWYSIS, nudir, NULLI, OHADA, PURE SKIN, Simplete, SKIN SIGNAL, Tovegan, VERTTY）
メイクアップ・香水（Makeup & Perfume） トレンドをリードする色彩と香りで、個性を表現するアイテムを提案します。 （参加企業: CLICKA, glow sahara, MustaeV, NOUUS）
ボディ・ヘアケア（Body & Hair Care） ヴィーガン処方や自然由来成分を使用し、ライフスタイルに癒しを提供します。 （参加企業: BUBBLE MONKEY, lemetique, LIORA, roobliss, Schön:u）
■ 差別化戦略：公的支援による適正価格と体験 本プロジェクトは公団の支援により運営されるため、流通コストを最適化し、高品質な製品を現地の適正価格に近い形でお客様に提供可能です。また、舞浜という立地を活かし、製品を直接肌で試せる体験型ショールームとして運営されます。
今後、SEMASは本プロジェクトを通じて、韓国の優秀な小規模ブランドが日本市場で自生力を持てるよう継続的に支援し、日韓のビューティー産業における健全なエコシステムを構築してまいります。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338131&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
