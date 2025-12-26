舞浜で過ごす韓国トレンドの休日。スノーボールコンセプトのK-Beautyポップアップ、年末のイクスピアリで開催
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、年末のホリデーシーズンに合わせ、2025年12月28日（日）から30日（火）まで、多くの人で賑わう舞浜イクスピアリにて、韓国トレンドを楽しめるスペシャルイベントを開催します。
年末年始の休暇シーズン、特別な体験を求める人々にとって「フォトジェニックな空間」と「新しい体験」は欠かせない要素です。私たちは、単なるショッピングだけでなく、友人や家族と楽しめる「冬の思い出作り」の場を提供するため、スノーボールをテーマにした空間演出を企画しました。
「DOOK'N DOOK'N（ドキドキ）」という名の通り、心が躍るような体験を用意しています。
クリスマス・スノーボール: 冬の幻想的な雰囲気を表現したフォトゾーンを設置し、SNS映えする空間を提供します。
ホリデーギフトの提案: パッケージデザインに優れた「glow sahara」や「MustaeV」など、年末のギフトに最適なアイテムをラインナップしました。
aiicosmeとのコラボ: 人気コスメショップ「aiicosme」内での開催により、日本の人気コスメと比較しながらK-ビューティーを楽しめます。
今後も季節ごとのテーマに合わせたポップアップイベントを日本各地で展開し、K-カルチャーをより身近に楽しめるタッチポイントを増やしていく予定です。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338130&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
年末年始の休暇シーズン、特別な体験を求める人々にとって「フォトジェニックな空間」と「新しい体験」は欠かせない要素です。私たちは、単なるショッピングだけでなく、友人や家族と楽しめる「冬の思い出作り」の場を提供するため、スノーボールをテーマにした空間演出を企画しました。
「DOOK'N DOOK'N（ドキドキ）」という名の通り、心が躍るような体験を用意しています。
クリスマス・スノーボール: 冬の幻想的な雰囲気を表現したフォトゾーンを設置し、SNS映えする空間を提供します。
ホリデーギフトの提案: パッケージデザインに優れた「glow sahara」や「MustaeV」など、年末のギフトに最適なアイテムをラインナップしました。
aiicosmeとのコラボ: 人気コスメショップ「aiicosme」内での開催により、日本の人気コスメと比較しながらK-ビューティーを楽しめます。
今後も季節ごとのテーマに合わせたポップアップイベントを日本各地で展開し、K-カルチャーをより身近に楽しめるタッチポイントを増やしていく予定です。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338130&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
プレスリリース詳細へ