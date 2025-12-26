見て試して、Qoo10でお得に購入。韓国発O2Oポップアップ「DOOK′N DOOK′N」が舞浜イクスピアリに登場
小商工・市場振興公団（SEMAS）は、2025年12月28日（日）より3日間、舞浜イクスピアリにてK-ビューティーポップアップストアを開催し、オフラインでの体験とECプラットフォーム「Qoo10」を連動させた新しいショッピング体験を提供します。
EC市場の拡大に伴い、消費者は「失敗しない買い物」のために、オフラインで商品を試してからオンラインで購入する行動パターンを強めています。この消費行動の変化に対応するため、本イベントでは在庫を持たずに身軽にショッピングを楽しめる「ショールーミング（Showrooming）」形式を採用しました。
本イベントは、単なる展示販売とは異なる以下の利便性を提供します。
QRコード決済・配送: 会場の商品に付いたQRコードを読み込むことで、その場でQoo10 Japanの特別割引価格で購入可能です。
手ぶらでショッピング: 商品は後日配送されるため、年末の混雑した舞浜でも荷物を増やさずにイベントを楽しめます。
限定クーポンの配布: 来場者限定で、オンラインで使用できる割引クーポンを提供し、実質的な価格メリットを提示します。
私たちは、このようなO2Oモデルを通じて、韓国企業の日本進出コストを最適化しつつ、日本の消費者にはよりリーズナブルで便利な購買体験を提供できるプラットフォームを構築することを目指します。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338129&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
EC市場の拡大に伴い、消費者は「失敗しない買い物」のために、オフラインで商品を試してからオンラインで購入する行動パターンを強めています。この消費行動の変化に対応するため、本イベントでは在庫を持たずに身軽にショッピングを楽しめる「ショールーミング（Showrooming）」形式を採用しました。
本イベントは、単なる展示販売とは異なる以下の利便性を提供します。
QRコード決済・配送: 会場の商品に付いたQRコードを読み込むことで、その場でQoo10 Japanの特別割引価格で購入可能です。
手ぶらでショッピング: 商品は後日配送されるため、年末の混雑した舞浜でも荷物を増やさずにイベントを楽しめます。
限定クーポンの配布: 来場者限定で、オンラインで使用できる割引クーポンを提供し、実質的な価格メリットを提示します。
私たちは、このようなO2Oモデルを通じて、韓国企業の日本進出コストを最適化しつつ、日本の消費者にはよりリーズナブルで便利な購買体験を提供できるプラットフォームを構築することを目指します。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338129&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
プレスリリース詳細へ