舞浜に「隠れK-Beauty名品」20選が集結。「DOOK′N DOOK′N」第2弾、12月28日より開催
小商工・市場振興公団（SEMAS）とDOOK'N DOOK'N運営事務局は、2025年12月28日（日）から12月30日（火）まで、千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて、韓国の有望ビューティーブランド20社を集めたポップアップストア「DOOK'N DOOK'N Global Showroom」の第2弾を開催します。
今回の開催背景には、日本のZ世代を中心に広がる「人とは違う、新しいブランドを発掘したい」という「ディグ（Dig）文化」の定着があります。韓国コスメの輸入額が1位となる中、私たちは大手ブランドだけでなく、確かな品質を持つ韓国の中小ブランド（K-SME）を日本の消費者に直接紹介する場が必要であると考え、本プロジェクトを企画しました。
本ポップアップは「東京に到着したスノーボール」をコンセプトに、以下の特徴を展開します。
厳選された20ブランド: スキンケアからヴィーガンコスメ、メイクアップまで、韓国現地でトレンドをリードするブランド（celq:ne, jeisia, LIORAなど）をキュレーションしました。
体験型空間: 舞浜イクスピアリという立地を活かし、スノーボールを模したフォトジェニックな空間を演出しています。
ハズレなしラッキードロー: 来場者全員が参加できるイベントを用意し、顧客体験価値を高めています。
今後、本プロジェクトは単なるイベントに留まらず、韓国の小規模事業者が日本市場に持続的に定着できるような「架け橋」としての役割を強化し、日韓のビューティートレンドの交流を促進していく計画です。
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
