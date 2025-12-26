研究用物質から戦略素材へ：重水素市場は2031年までに3億米ドル超へ成長予測
重水素とは、水素の同位体であり、原子核が1個の陽子と1個の中性子から構成される安定な元素である。天然水中にも微量に存在し、通常の水素と比べ質量が約2倍であることから、化学的・物理的特性に独特の安定性と反応制御性を示す。重水素は、核融合燃料や中性子減速材などエネルギー関連分野だけでなく、半導体製造、光通信、医薬化学、精密分析など、最先端産業を支える基盤素材としての重要性を高めている。特に、重水素化合物は化学反応の速度や安定性を制御するための精密ツールとして不可欠であり、医薬品の安定化、光ファイバーの寿命延長、半導体製造におけるプロセス最適化などに広く応用されている。環境負荷の低減やエネルギー効率の向上を求める社会的潮流の中で、重水素は単なる研究用物質を超え、産業構造の進化を支える戦略的素材となりつつある。
堅調な成長軌道――多様な産業用途が市場拡大を牽引
LP Information調査チームの最新レポートである「世界重水素市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53296/deuterium）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.3%で、2031年までにグローバル重水素市場規模は3.11億米ドルに達すると予測されている。この安定的な成長を支える要因は、エネルギー転換、通信インフラ拡充、そして医薬化学分野の高度化である。特に、5G・6G通信や高出力レーザーシステムの発展により、光ファイバー業界での重水素利用が拡大している。また、医薬品分野では重水素を利用した代謝安定化技術が注目され、バイオ医薬・創薬の新しい付加価値創出に寄与している。重水素市場は一過性の需要ではなく、複数産業に横断的に根差した構造的成長段階へと移行している。
図. 重水素世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338120&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338120&id=bodyimage2】
図. 世界の重水素市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、重水素の世界的な主要製造業者には、Semiconductor Industry、Optical Fiber Industry、Deuterated Compoundsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。
用途別動向――半導体・光通信が牽引する多層的需要構造
市場構成を用途別に見ると、半導体産業向けが最大のシェアを占めており、重水素はプロセスガスや薄膜形成用化学品として用いられている。高温・高真空環境下でも安定的に反応制御を可能にする特性が、微細化・高集積化が進む半導体製造において不可欠な存在となっている。次いで光ファイバー産業では、重水素を含むガラスや樹脂が光吸収を低減させ、通信ロスを抑制する材料として採用されている。さらに、重水素化合物（Deuterated Compounds）は、有機合成や分析化学、医薬開発の分野で利用が広がりつつある。核産業分野でも依然として安定した需要があり、特に中性子減速材やトリチウム生成用途において重水素は欠かせない素材である。このように、重水素は単一産業に依存することなく、電子・通信・化学・エネルギーの四領域を支える多面的な需要構造を形成している。
日本市場の視座――技術融合がもたらす次世代成長機会
堅調な成長軌道――多様な産業用途が市場拡大を牽引
LP Information調査チームの最新レポートである「世界重水素市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53296/deuterium）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.3%で、2031年までにグローバル重水素市場規模は3.11億米ドルに達すると予測されている。この安定的な成長を支える要因は、エネルギー転換、通信インフラ拡充、そして医薬化学分野の高度化である。特に、5G・6G通信や高出力レーザーシステムの発展により、光ファイバー業界での重水素利用が拡大している。また、医薬品分野では重水素を利用した代謝安定化技術が注目され、バイオ医薬・創薬の新しい付加価値創出に寄与している。重水素市場は一過性の需要ではなく、複数産業に横断的に根差した構造的成長段階へと移行している。
図. 重水素世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338120&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338120&id=bodyimage2】
図. 世界の重水素市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、重水素の世界的な主要製造業者には、Semiconductor Industry、Optical Fiber Industry、Deuterated Compoundsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。
用途別動向――半導体・光通信が牽引する多層的需要構造
市場構成を用途別に見ると、半導体産業向けが最大のシェアを占めており、重水素はプロセスガスや薄膜形成用化学品として用いられている。高温・高真空環境下でも安定的に反応制御を可能にする特性が、微細化・高集積化が進む半導体製造において不可欠な存在となっている。次いで光ファイバー産業では、重水素を含むガラスや樹脂が光吸収を低減させ、通信ロスを抑制する材料として採用されている。さらに、重水素化合物（Deuterated Compounds）は、有機合成や分析化学、医薬開発の分野で利用が広がりつつある。核産業分野でも依然として安定した需要があり、特に中性子減速材やトリチウム生成用途において重水素は欠かせない素材である。このように、重水素は単一産業に依存することなく、電子・通信・化学・エネルギーの四領域を支える多面的な需要構造を形成している。
日本市場の視座――技術融合がもたらす次世代成長機会