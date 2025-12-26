障害者向けオンライン職業訓練「ここライン」開校。訓練終了後は就職サポートに加え、規定を満たした受講者へ就職準備金5万円を支給。「無理なく、安心して就職を目指せる」環境を提供。

