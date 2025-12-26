障害者向けオンライン職業訓練「ここライン」開校。訓練終了後は就職サポートに加え、規定を満たした受講者へ就職準備金5万円を支給。「無理なく、安心して就職を目指せる」環境を提供。
【1/20開講】在宅で事務スキルを習得！障害者特化型オンライン職業訓練「ここライン」が2026年1月の受講生募集を開始～就職準備金5万円の支給で一歩を応援～
株式会社グローバル・ワン（本社：東京都中央区、代表取締役：山本剛）は、障害をお持ちの方を対象とした完全オンラインの職業訓練プログラム「ここライン」において、2026年1月20日（火）より開始する新期受講生の募集を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338117&id=bodyimage1】
■ 障害のある方が在宅で安心して学べる「完全オンラインの職業訓練」
完全在宅・受講料無料で、PCスキル習得から就職サポートまで。外出が困難な方の「働きたい」をITと専門支援で実現します。
■ 2026年1月期の開講背景 「外に出て働くことに不安がある」「家で自立した仕事がしたい」という声に応え、当社では場所を選ばずに学べるオンライン訓練を提供しています。新しい年のスタートに合わせ、就職を目指す障害者の方々を対象に、実践的な事務スキルと就職支援をパッケージ化した訓練を実施します。
■ 「ここライン」3つの特徴
◎完全オンラインで完結
通所の必要がなく、体調や環境に合わせて自宅から受講可能です。
◎実践的なカリキュラム
Word・Excelの基礎から、実際の企業業務を想定したデータ入力訓練まで、即戦力となるスキルを習得します。
◎充実の経済的・心理的サポート
訓練修了後、規定を満たした方には「就職準備金5万円」を支給。専任スタッフが在宅就労に向けたマッチングを伴走支援します。
■ 終了後は就職サポート＋規定を満たした方に就職準備金5万円を支給
訓練修了後は、障害者雇用の専門スタッフが在宅就労のマッチングをサポートします。
また、就職支援に前向きに取り組んでいただくため、規定を満たした方には就職準備金として5万円を支給し、就職活動を後押しします。
【1月期 募集要項】
2026年1月20日（火）～2月19日（木）
時間：10:00～15:00
受講料：無料
定員：各回5名
学習内容：PCスキル（Word/Excel）、ビジネスマナー、実務訓練（データ入力等）、eラーニング
※障害者手帳をお持ちの方で、在宅での就労を目指す方が対象です。
■ 申し込み方法
受講を希望される方は、以下の公式サイトよりお申し込みください。
https://tcocoline.com/
配信元企業：株式会社グローバル・ワン
株式会社グローバル・ワン（本社：東京都中央区、代表取締役：山本剛）は、障害をお持ちの方を対象とした完全オンラインの職業訓練プログラム「ここライン」において、2026年1月20日（火）より開始する新期受講生の募集を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338117&id=bodyimage1】
■ 障害のある方が在宅で安心して学べる「完全オンラインの職業訓練」
完全在宅・受講料無料で、PCスキル習得から就職サポートまで。外出が困難な方の「働きたい」をITと専門支援で実現します。
■ 2026年1月期の開講背景 「外に出て働くことに不安がある」「家で自立した仕事がしたい」という声に応え、当社では場所を選ばずに学べるオンライン訓練を提供しています。新しい年のスタートに合わせ、就職を目指す障害者の方々を対象に、実践的な事務スキルと就職支援をパッケージ化した訓練を実施します。
■ 「ここライン」3つの特徴
◎完全オンラインで完結
通所の必要がなく、体調や環境に合わせて自宅から受講可能です。
◎実践的なカリキュラム
Word・Excelの基礎から、実際の企業業務を想定したデータ入力訓練まで、即戦力となるスキルを習得します。
◎充実の経済的・心理的サポート
訓練修了後、規定を満たした方には「就職準備金5万円」を支給。専任スタッフが在宅就労に向けたマッチングを伴走支援します。
■ 終了後は就職サポート＋規定を満たした方に就職準備金5万円を支給
訓練修了後は、障害者雇用の専門スタッフが在宅就労のマッチングをサポートします。
また、就職支援に前向きに取り組んでいただくため、規定を満たした方には就職準備金として5万円を支給し、就職活動を後押しします。
【1月期 募集要項】
2026年1月20日（火）～2月19日（木）
時間：10:00～15:00
受講料：無料
定員：各回5名
学習内容：PCスキル（Word/Excel）、ビジネスマナー、実務訓練（データ入力等）、eラーニング
※障害者手帳をお持ちの方で、在宅での就労を目指す方が対象です。
■ 申し込み方法
受講を希望される方は、以下の公式サイトよりお申し込みください。
https://tcocoline.com/
配信元企業：株式会社グローバル・ワン
プレスリリース詳細へ