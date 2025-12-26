介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ洗足池』 2026年2月1日オープン（予定）に先駆け、1月10日から完成披露内覧会を開催！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下「当社」）は、2026年2月1日、東京都大田区に介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ洗足池』（以下、『ラヴィーレ洗足池』）の新規オープンを予定しています※。
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に、1月10日（土）から完成披露内覧会を開催します。ご都合が合わない場合でも個別のご案内が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2025年9月10日付リリース「2026年2月1日 介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ洗足池』（東京都大田区）オープン予定！～緑豊かな自然と調和した空間で、上質な暮らしを提供～」（https://www.sompocare.com/uploads/2025/09/news_0910.pdf）
公式ウェブサイト 『ラヴィーレ洗足池』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000486
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレ洗足池』を知っていただくために、完成披露内覧会を開催します。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：1月10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）、17日（土）、18日（日）、
24日（土）、25日（日）、31日（土）
※土日祝以外もご相談に応じて内覧いただけますのでお問い合わせください。
■ 時間：10:00～16:00のご希望の時間でご予約ください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へそれぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：1月20日（火）、22日（木）
■ 時間：各日11:00～
※上記以外のお時間を希望される場合はお問い合わせください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※見学をご希望の方は1月16日（金）18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：1月20日（火）、22日（木）
■ 時間：各日11:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は1月19日（月）12:00までにご連絡ください。
２．『ラヴィーレ洗足池』の概要
『ラヴィーレ洗足池』は、“自分らしさを第一に、チームケアによる安心と、上質でゆとりある暮らし”を提供する介護付きホームです。東京都大田区に位置し、洗足池を中心とした美しい水辺と豊かな緑が広がる落ち着いた住環境や、周辺の環境に調和した設えが魅力です。「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。自立から要介護まで、「自分らしく暮らし続けたい」と望む高齢者にとって、さまざまな暮らし方を選ぶことができる理想的な環境です。
■開設予定日：2026年 2月1日（予定）
■住 所：東京都大田区南千束1-22-1
■アクセス：東急大井町線「北千束」駅 徒歩約 2 分
東急目黒線「洗足」駅 徒歩約 8 分
■規模・構造：鉄筋コンクリート造 地上 4 階地下 1 階
■居室面積：27.71～29 m2
■居 室 数：78 室（78 名）
■利用料金：前払い金 1,908～2,196 万円（非課税）、月額利用料 298,634 円（税込）
※月払いプランもあります。
【月額利用料内訳】共用部家賃相当額…115,000 円（非課税）、管理費…104,500 円（税込）、
食費／30 日…79,134 円（税込）
※居室の水光熱費や日用品費、介護保険負担額等は別途実費負担。
■入居条件：原則65歳以上の方とし、自立・要支援・要介護の方にご入居いただけます。
■地 図：
