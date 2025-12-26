【障害者専門の結婚相談所グローバルマリッジえんむすび】新春・婚活スタート支援キャンペーンを開催！ 「一歩踏み出す勇気を応援」2026年1月より入会金半額割引を実施
入会金50%OFFで「出会い」のハードルを解消。成婚実績の急増を受け、より多くの障害を持つ方々へ良質な出会いの場を提供します。
東京都中央区を拠点に、障害者専門の結婚相談所を運営する「グローバルマリッジえんむすび」（責任者：高橋 智子）は、2026年1月1日（木）から1月31日（土）までの期間限定で、入会金が半額となる「新春・婚活スタート支援キャンペーン」を実施いたします。
■ キャンペーン実施の背景
障害者婚活の心理的・経済的ハードルを下げたいという思いのもと「障害があるから結婚は難しい」という固定観念を打破するため、きめ細やかな伴走型のサポートを提供してまいりました。近年、成婚実績が着実に積み上がっており、現在多くのの会員様が活動されています。
「新しい年を機に婚活を始めたいが、一歩踏み出すのが不安」という方々のために、経済的な負担を軽減し、前向きなスタートを後押しすべく、本キャンペーンの開催を決定いたしました。ニッチな領域であるからこそ、業界最大手を目指す相談所として、質の高い出会いの場をより多くの方に届ける社会的責任があると考えております。
■ 「新春・婚活スタート支援キャンペーン」概要
期間： 2026年1月1日（木）～1月31日（土）
内容： 入会金 通常55,000円（税込）を 50%OFF（半額）
対象： 期間中に無料カウンセリングにお申し込みいただいた新規会員様
申込方法： Googleフォーム（https://forms.gle/reGA5e9bZZTh32Ks7）からお申し込み
■ 障害者専門の結婚相談所グローバルマリッジえんむすびの3つの特徴
TMS（全国結婚相談所連盟）加盟による豊富な出会い： 国内最大級のネットワークを活用し、お住まいの地域や希望条件に合わせた柔軟なマッチングが可能です。
専門カウンセラーよるオーダーメイドサポート： 障害の特性やライフスタイルを深く理解した専任カウンセラーが、プロフィール作成からお見合い、交際、成婚後のアフターケアまでワンストップで伴走します。
都内拠点のリアルなネットワーク： 細やかなカウンセリングを通じ、会員様お一人おひとりの「本当の幸せ」に寄り添います。
■ 相談所からのメッセージ
障害者専門の相談所として歩み始め、私たちは結婚をゴールとするだけでなく、その後の人生を支え合えるパートナー探しをサポートしてきました。現在、私たちのチームは事業拡大に向けて一丸となって動いています。このキャンペーンが、勇気を持って一歩を踏み出す皆様のきっかけになれば幸いです。
