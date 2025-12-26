住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』 2026年2月1日オープン（予定）に先駆け完成披露内覧会を開催中！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2026年2月1日、神奈川県鎌倉市に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』（以下、『ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』）の新規オープンを予定しています※。
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に完成披露内覧会を開催中です。1月は4日から31日まで、毎日内覧会を開催していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2024年6月17日付リリース「三菱地所レジデンス×ＳＯＭＰＯケアによる高齢者施設開発『鎌倉市岩瀬 1 丁目計画』始動」
（https://www.sompocare.com/uploads/2024/06/news_0617.pdf）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338111&id=bodyimage1】
公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000485/
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』を知っていただくために、完成披露内覧会を開催しています。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：1月4日（木）～1月31日（水）
■ 時間：10:00～、13:00～、15:00～
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へそれぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：1月9日（金）
■ 時間：＜食事付＞ 10:00～、12:30～ ※各回定員10名
＜内覧のみ＞ 10:00～、13:00～、15:00～
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※見学をご希望の方は1月8日（木）18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：1月9日（金）
■ 時間：10:00～、13:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は1月8日（木）12:00までにご連絡ください。
２．『ラヴィーレレジデンス鎌倉大船』の特長
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』ブランドのホーム
『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質で自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
（２）食べることは「元気の源」ラヴィーレレジデンス自慢のお食事
「ラヴィーレレジデンス」ブランドでは、自社で開発したメニューを、ホーム内のキッチンで調理し提供しています。たんぱく質やエネルギー量など栄養バランスが良く、満足できる味に仕上げたメニューをご用意し、ご入居者の「食べたい」という気持ちを大切にしています。
また、朝食は、一日の始まりが楽しくなる“選べるスタイル”。その日の気分や体調に合わせて、メニューや量をご自由にお選びいただけます。
